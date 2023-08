Anice Sta Scrivendo: “Buttati in mare” il nuovo singolo

È disponibile su tutte le piattaforme di streaming digitale “Buttati in mare” (Maionese Project), il nuovo singolo del duo Anice Sta Scrivendo, prodotto da Matteo Migliori. Il brano “Buttati in mare” anche rinominato “il problema dell’accento”, ha in sé due anime, come spesso accade nei testi che scrive Reina Saracino. La protagonista riempie una borsa e parte, perché partire è anche un po’ dimenticare, lasciare indietro e allontanarsi. Il racconto inizia sempre da un punto di vista particolare, per poi allargarsi come i cerchi nel mare.

Quel mare che è lo stesso ma che viene vissuto in maniera diametralmente opposta da chi ci si butta e da chi ci viene buttato. Il contrasto emerge anche musicalmente tra le dissonanze finali e il sapore andante delle strofe, come prendere fiato dopo una corsa e pensare a cosa ci unisce, a cosa ci divide.

Il videoclip del brano “Buttati in mare” descrive una giornata casuale, un viaggio di due amiche su un panda a metano in direzione mare. I sogni e i ricordi si fondono lungo i km della Romagna che portano al mare e rotolano fino a riva.

Biografia

A.S.S. è un duo acoustic indie folk (classe 91-85), nato nel 2021 a Imola. È il frutto dell’incontro tra il mondo del teatro di Reina Saracino (prima voce, seconda chitarra) e il mondo di chitarra fingerstyle di Alice Bianconcini (chitarra e seconda voce). Lo scopo di A.S.S. è quello di raccontare storie e di dare voce ai gusti rari.