Reddito di cittadinanza sospeso a persone prevalentemente occupabili

Il ministro del Lavoro Marina Calderone nel corso del Question time ha spiegato, rivolto ai “grillini”, che “il reddito di cittadinanza è stato sospeso a 159 mila persone e tra queste sono 112 mila quelle attivabili al lavoro”. Il Ministro ha specificato che “con riferimento ai 159 mila nuclei di cui si parla, 112 mila sono attivabili sul patto per il lavoro e il 35% di questi mi risulta iscritto a una delle misure di politica attiva previste”, ha puntualizzato.

I “grillini” soffiano sul fuoco del disagio sociale dopo avere perso “l’arma politica” del reddito senza far nulla. Il Governo in carica deve innanzitutto fare fronte ai danni economici creati dai grillini (miliardi regalati senza creare lavoro) e soprattutto riattivare le politiche del lavoro. Creare occupazione aiuta le persone, non il reddito senza far nulla. La polemica divampa ad arte nonostante si sapesse da mesi dell’interruzione di questo iniquo sussidio assistenzialista.