Tocci: “Guarda fuori piove” il singolo d’esordio

Dal 4 agosto 2023 sarà disponibile in rotazione radiofonica e su tutte le piattaforme di streaming digitale “Guarda fuori piove”, il singolo di debutto di Tocci. “Guarda fuori piove” è un brano ricco di sonorità estive, nonostante parli di una storia molto triste. La canzone descrive le vibes che si provano dopo la fine di una relazione e descrive la solitudine, la tristezza e le fragilità con le quali in contesti come questo, ci si interfaccia. Con delle sonorità pop/punk l’artista va a toccare uno scenario di tristezza esprimendo un senso di nostalgia e di mancanza verso un qualcosa che è stato, esprimendo la sua voglia incondizionata di tornare ad essere “confido in un desiderio, solo quello mi rimane” e di porre fine a tutto quanto, lasciandosi andare. “Guarda fuori piove, possiamo fare l’amore” queste le parole del ritornello che dopo l’ascolto del pezzo rimangono facilmente in loop nella testa di chi ascolta, in quanto costituiscono una cellula melodica semplice e non troppo articolata, rendendo queste parole cantabili ininterrottamente.

Spiega l’artista a proposito del brano: “Sono felice di annunciare l’uscita del mio primo singolo, prodotto da CORE e distribuito da Sony Music Italy. Ho lavorato tantissimo, su di me e sulla mia musica, cercando di mettere sempre più a fuoco il mio modo di scrivere ed i miei obiettivi. Ringrazio DMB Label per aver creduto nel progetto e per avermi dato questa opportunità, ringrazio tutto il team che lavora dietro le quinte, che mi segue, mi supporta, e crede in me e nei miei obiettivi.”

Biografia

Tocci è il nome d’arte, nonché il nuovo progetto discografico del giovane cantautore cosentino Franco Tocci, classe ’03, appassionato alla musica dall’età di 5 anni. Nel 2018 intraprende gli studi di Canto Pop/Rock e Chitarra Pop/Rock presso il Conservatorio Statale Di Musica Stanislao Giacomantonio. Ad oggi decide di intraprendere un nuovo percorso artistico, con consapevolezza e dedizione, portando avanti un progetto discografico con delle sonorità che nascono da una originale miscela tra il pop, il punk/rock ed il rap. L’artista fa parte della scuola di alto perfezionamento canoro RC VOCE PRODUZIONE diretta da Cecilia Cesario e Rosario Canale.