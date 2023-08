Pinocchio alla conquista della Tuscia, una terra da favola. Luigi Lopez ospite con le note della sua canzone dedicata al celebre burattino

Pinocchio alla conquista della Tuscia, una terra da favola.



Molti sono gli eventi legati al celebre burattino,

da Capodimonte a Farnese e in tanti altri paesi del viterbese,



che sarà accompagnato dalle note della canzone

“Pinocchio, perché no?“

composta ed interpretata dal maestro LUIGI LOPEZ

Cosa c’entra la Tuscia e la favola di Pinocchio? La favola di Pinocchio, in tutte le sue forme, è particolarmente presente nella provincia di Viterbo in questa calda estate. Soprattutto nel piccolo paese di Farnese che il regista Luigi Comencini scelse come set nel 1972 per il celebre sceneggiato “Le Avventure di Pinocchio”. Infatti nel Borgo della Chiesa di Sant’Umano nel grazioso paesino era stata ambienta la casa di Geppetto (Nino Manfredi).

Ma perché tutte queste forme? … E perché no? Visto che c’è una canzone che si intitola proprio così: “Pinocchio, perché no?” composta e cantata da Luigi Lopez e che fu la sigla della nota serie televisiva a cartoni animati “Le nuove avventure di Pinocchio” trasmessa negli anni ’80. Una canzone che si tramanda da allora e che da circa 20 anni rientra nella classifica di ‘I Tunes’dei dieci brani più venduti.

Il maestro Luigi Lopez, autore di indimenticabili brani portati al successo da grandi interpreti della musica italiana ed internazionale, (da Mina a Riccardo Fogli, Michele Zarrillo, Patti Pravo, da Sarah Geronimo a El Puma, con collaborazioni con Vangelis e i Toto) ha anche composto altre tre sigle di cartoni animati (Cybernella, La Fantastica Mimì e GOAL del cartoon “Arrivano i Superboys” poi la canzone fu scelta come inno ufficiale dei Campionati europei di calcio del 1980).

Luigi Lopez, guest star nel grande evento “Altopascio Anime Night”, in provincia di Lucca, dedicato ai cartoons che si è svolto alcuni giorni fa e durante il quale ha riproposto anche “Pinocchio, perché no?” insieme al gruppo dei Raggi Fotonici, sarà questo pomeriggio (1° agosto alle ore 17,30) a Capodimonte, sul lago di Bolsena per l’inaugurazione della mostra itinerante ‘Omaggio a Carlo Collodi’ che, partendo da Capodimonte sul lago di Bolsena (dal 1° agosto fino all’otto), toccherà i seguenti paesi della provincia viterbese: Farnese, Acquapendente, Cellere, Ischia Di Castro, Piansano, Marta, Latera e Bolsena (dove si concluderà a dicembre). La mostra itinerante verterà sui tanti libri dedicati e pubblicati sul personaggio Pinocchio.

E a proposito di Farnese, Lopez ha già partecipato ad un incontro musicale a luglio con i bambini partecipanti al campo estivo organizzato dal Comune di Farnese in collaborazione con l’“Associazione Il Borgo di Pinocchio” la cui presidentessa è Giorgia Gabriele mentre il vice presidente Andrea Balestri. Sì! Proprio lui! Il biondo bambino che interpretava il Pinocchio di Luigi Comencini.

Il Maestro Lopez sarà ospite domani, 2 agosto alle 21:00, presso l’Anfiteatro Comunale Massimo Stendardi per lo spettacolo, si avvale della collaborazione dei due attori e registi Roberto Luigi Mauri e Nicolò Cerreti, dal titolo “Un’Estate…da favola” che concluderà i laboratori dei centri estivi fra “Cinema, Arte e Danza con Pinocchio”.

Appuntamento quindi in tutti questi bellissimi paesi del viterbese che omaggiano la favola del burattino diventato bambino. Un omaggio, appunto, dalle tante forme… dai libri al cinema, dal teatro alla musica.