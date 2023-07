Matera. Crolla palazzina in via Protospata: erano in corso dei lavori

Poteva essere una tragedia ma per fortuna gli operai erano in pausa pranzo quando una palazzina è crollata in via Protospata, a pochi metri da via Lucana, in una zona centrale di Matera. L’edificio era disabitato da anni e c’erano in corso dei lavori. Sul posto i vigili del fuoco, polizia e carabinieri.

Il crollo sarebbe avvenuto mentre gli operai che stavano lavorando alla ristrutturazione dell’edificio erano in pausa pranzo. Lievemente ferito un uomo, colpito da una scheggia, e medicato dal personale della prima ambulanza arrivata sul posto. L’intera area è stata evacuata dai vigili del fuoco. Danneggia anche un’auto.