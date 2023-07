Gubbio. Terence Hill annuncia un nuovo film western

Successo per lo SpencerHill Festival di Gubbio con fans giunti in Umbria da tutta Italia e dall’Europa, in particolare dalla Germania. In abiti western Terence Hill ha salutato i fans presenti al raduno internazionale, dedicato a una delle coppie più popolari del cinema che il giorno precedente aveva reso omaggio anche a Bud Spencer con la presenza di Salvatore Esposito, prossimo protagonista di una serie Sky ispirata a Piedone lo sbirro.

Poi l’annuncio di un nuovo film western. “Stiamo cercando di scrivere un nuovo film e grazie al vostro desiderio di vedere un western bello e divertente ci riusciremo! Non è facile, ma spero che il vostro desiderio ci aiuti”. Terence Hill non ha deluso le aspettative dei fan con questo annuncio a sorpresa. L’attore ha salutato e ringraziato parlando in italiano e in tedesco con suo figlio Jess, fianco a fianco a quella che è la sua seconda famiglia, la moglie di Bud, Maria, e i figli Giuseppe e Cristiana Pedersoli, con accanto lo stuntman che con lui ha lavorato sul set di dodici film, Ottaviano dell’Acqua.

“Ho rischiato di non venire – ha detto Terence Hill – perché una vespa mi ha punto vicino all’occhio, mia moglie mi ha spinto a non mancare e ora vi ringrazio tanto”. “Io sono mezzo eugubino, grazie agli eugubini e a questa città anche perché ha accolto con affetto questo grande festival. La serie è iniziata qui e Gubbio è nel mio cuore di sicuro” riferendosi a Don Matteo, altro successo del popolare attore.