X PREMIO INTERNAZIONALE D’ECCELLENZA “CITTA’ DEL GALATEO”, VINCITORI E PREMI SPECIALI

ROMA, 6 OTTOBRE 2023 SALA VERDI HOTEL QUIRINALE, VIA NAZIONALE N. 7

ROMA – Si terrà il prossimo 6 ottobre a Roma, presso la Sala Verdi dell’Hotel Quirinale, in Via Nazionale n.7, la cerimonia di premiazione della X Edizione del Premio internazionale d’Eccellenza “Città del Galateo”, intitolato al grande umanista salentino Antonio de Ferraris (Galatone, 1444 – Lecce, 1517), medico, umanista, filosofo e astronomo. Il prestigioso concorso letterario è organizzato da VERBUMLANDIART APS, con sede a Galatone (Lecce), la cui presidenza sin dalla fondazione è retta da Regina Resta, infaticabile operatrice culturale e fine poetessa. Il Premio, assurto nei dieci anni di realizzazione a livelli di assoluta eccellenza, ha progressivamente selezionato le Sezioni del concorso letterario, sia per autori italiani che stranieri, allo scopo di indirizzare sempre più specialisticamente la produzione degli scrittori che scelgono di concorrere al Premio. Cosicché, pur restando assai elevata la partecipazione al concorso, la specialità delle Sezioni ha consentito di valorizzare ancor più la qualità delle opere, sovente composte apposta per concorrere al Premio d’Eccellenza “Città del Galateo”.

Presidente Onorario del Premio è il prof. Francesco Lenoci, docente dell’Università Cattolica di Milano. Ricorrendo il Decennale del Premio, sono stati costituiti il Comitato d’Eccellenza per la Cultura, composto da Antonia Avati, Francesco Giorgino, Simona De Mita, e il Comitato d’Onore, composto da Amy Rosenthal, Anna Manna, Federico Gentilini, Giuseppe Laterza, Marco Patricelli, Melanie Habighorst, Pierluigi Congedo.

La Giuria del Premio per l’edizione 2023 del Decennale, nelle sue specifiche Sezioni, ha completato il cospicuo lavoro di lettura e valutazione delle opere in concorso. Un lavoro assai impegnativo per le varie sezioni del Premio e per il considerevole numero degli autori, un vero successo sia nella partecipazione che per l’elevata qualità delle opere. La Giuria, sotto la Presidenza del poeta Sergio Camellini, ha operato alacremente riguardo le varie Sezioni del Premio, con le seguenti composizioni:

ARTICOLO DI GIORNALE: Roberto Sciarrone, Mimma Cucinotta, Goffredo Palmerini.

POESIA IN LINGUA E VERNACOLO/ LIBRI DI POESIA EDITA E INEDITA:

Assunta Spedicato, Daniela Quieti, Gianpaolo Mastropasqua, Marilisa Palazzone.

RACCONTO: Fiorella Franchini, Marilisa Palazzone.

NARRATIVA: Annella Prisco, Mary Attento.

NARRATIVA PER BAMBINI E RAGAZZI: Marilisa Palazzone, Regina Resta.

SAGGISTICA: Domenico Interdonato, Fiorella Franchini, Romina Gobbo.

GIURIA STRANIERI: Claudia Piccinno, Elisabetta Bagli, Mirjana Dobrilla.

Il poeta e scrittore Hafez Haidar è il Presidente per le Rappresentanze Culturali Estere, mentre Presidente del Premio è Regina Resta, alla cui cura sono anche affidati il coordinamento generale e la complessa organizzazione del concorso letterario. Doveroso formulare un ringraziamento a tutti gli autori, i veri protagonisti, a prescindere dalla graduatoria di merito e dalla competizione letteraria, perché con la loro partecipazione hanno tutti onorato il Premio. Si annota che gli scrittori, in larga parte, hanno seguito in modo ormai consolidato le regole dettate nel bando. Il verso libero è decisamente il più utilizzato, ma la poesia espressa in rima conta ancora molti affezionati. Si osserva inoltre come diversi giovani si affacciano all’esperienza narrativa e questo è motivo di speranza per il futuro della nostra cultura. Infine, assai numerosa è la partecipazione femminile.

Rilevante è stato per la Giuria il lavoro di analisi e giudizio. Oltre duemila le liriche presentate al Premio, quasi cinquecento i libri di poesia, narrativa e saggistica in concorso. Davvero un grande successo le presenze in concorso. Significativa, inoltre, la partecipazione dall’estero. Valutate singolarmente tutte le opere pervenute e dopo un costruttivo confronto fra le diverse proposte, anche con letture comparate e valutazioni critiche, la Giuria ha definitivamente deliberato le seguenti classifiche per le varie Sezioni del Premio. Qui di seguito i vincitori della X edizione e gli insigniti dei premi speciali. Tutte le opere comunque costituiscono un inestimabile patrimonio linguistico e culturale per il nostro Premio.

X EDIZIONE PREMIO D’ECCELLENZA CITTA’ DEL GALATEO

CLASSIFICA FINALE

ARTICOLO DI GIORNALE

1° LUCIA LO BIANCO – COSÌ HO RITROVATO I MIEI COLORI

2° PAOLA CECCHINI – UNA PESANTE QUESTIONE CULTURALE; EX AEQUO MICHELA ZANARELLA – IL BOOM DEGLI INVISIBILI

3° ELENA RIGHI – QUANDO LE MURA DOMESTICHE DIVENTANO UNA PRIGIONE; EX AEQUO SONIA FANULI – IL DISCERNIMENTO TRA IL MALE E IL MALIGNO

ENCOMIO D’ECCELLENZA

LAURA MARGHERITA VOLANTE – LA GUERRA CHE VORREI…

ALFONSO GARGANO – A 59 ANNI COMMERCIALISTA DIVENTA PRETE

POESIA IN LINGUA ITALIANA

1° GAETANO CATALANI – TORNERAI

2° JANA CARCARA – SEMI VUOTI; EX AEQUO HEBE MUNOZ – ADAMARE

3° ALEXANDRA FIRITA – COME COLMARE LA SETE? EX AEQUO EMANUELA DALLA LIBERA – DI QUEL GIORNO RICORDERÒ’

PREMIO ASSOLUTO LATERZA

ROSALBA GRIESI – IL VENTO DEL SUD

ENCOMIO D’ECCELLENZA

ANDREA LODOVICHETTI – 22

CONCETTO CUTRUPI – LA NATURA SI RIPOSA

FRANCESCO MOLA – E’ TE CHE CERCO TRA LE MURA URBICHE

LUIGI IORIO – DEVI SAPERE CHE

LUISA DI FRANCESCO – IL FREMERE DEL MIO CUORE

MARCO VESCARELLI – CIUCCIO

MARA TRITAPEPE – IN UN MOMENTO

MICHELE CARNIEL – [SENZA TITOLO #2]

PIETRO CATALANO – IL CIELO DI KIEV

SARA RODOLAO – SIAMO FIGLIE DI QUESTA TERRA

VALERIO DI PAOLO – LETTERA AD UN VECCHIO AMICO

PREMI SPECIALI

PREMIO SPECIALE DELLA CRITICA

ELISABETTA LIBERATORE – UN MONDO PICCOLO

PREMIO SPECIALE DELLA GIURIA

MANUELA MAGI – DIMMI DI TE

PREMIO SPECIALE DIVINAMENTE DONNA

LUCIA LONGO – ECO… A NARCISO

PREMIO SPECIALE DEL PRESIDENTE

TINA FERRERI TIBERIO – DIVAGAZIONI

PREMIO SPECIALE ANTONIO DE FERRARIIS

LUCIANO MANFREDI – LA MIA SOLE

PREMIO SPECIALE ROMAGNA MIA

MIRKO MARASCO – ALLUVIONE IN ROMAGNA, PIANGE IL CIELO

POESIA IN VERNACOLO

1° LUCIANO GENTILETTI – ANCORA N’ARTRA GUERA (ANCORA UN’ALTRA GUERRA)

2° SANTI FRANCESCO CARDELLA – DOPPU ’A GUERRA (DOPO LA GUERRA)

3° FAUSTO MARSEGLIA – NUSTALGIA (NOSTALGIA); EX AEQUO ANTONELLA CALVANI – REGALAME ‘N SOGNO (REGALAMI UN SOGNO)

RACCONTO A TEMA LIBERO

1° LAURA FICCO – GLI OCCHI DI EMMA

2° CARLO SIMONELLI – LE VITE DELLA FARFALLA –

3° ANTONIETTA SIVIERO – ERANO I GIORNI DELLA MERLA; EX AEQUO VITTORIA CASO – VICENZÌ’

ENCOMIO D’ECCELLENZA

GIUSEPPE RANIERI – SILENZI

UMBERTO DI PIETRO – RICORDI DI COLLEGIO

VITO CASAVOLA – NOOR.

LIBRI DI POESIA

1° GABRIELLA CINTI,- PRIMA – ED. PUNTOACAPO; EX AEQUO FRANCESCO NIGRI – IL SEGRETO DI EBE – ALBATROS

2° TIBERIO LA ROCCA – HO GUARDATO IL TEMPO NEGLI OCCHI – ED. ILCUSCINODISTELLE; EX AEQUO AURELIO ZUCCH, SILENZI E DINTORNI – ED. CITTÀ DEL SOLE

3° MAGGIORINA TASSI – UN CAMPO DI PAPAVERI ROSSI – ARMANDO EDITORE; EX AEQUO HAMID MISK – ORFEO E LA PESTE – LIBRITALIA.NET

ENCOMIO D’ECCELLENZA

ALESSANDRA BUCCI – VERSO LA LUCE – EDIZIONI ILVIANDANTE

ANNA NUZZO SUSSURRI FRAGILI – ALBATROS EDITRICE

ANNA MARIA FARABBI – LA VIA DEL POCO – AL3VIE E PIÈDIMOSCAEDIZIONI

ANNALINA PARADISO – SITUAZIONI – EDIBIOS

ELISA VILLANO – ASCOLTO – ALETTI EDITORE

DONATELLA NARDIN – L’OCCHIO VERDE DEI PRATI – FARA EDITORE

GIULIO IRNEARI – FRAMMENTI EMOTIVI – ALETTI EDITORE

GIUSEPPINA GIUDICE – NELL’ISOLA DI PENSIERO – PEDRAZZI EDITORE

GRAZIA PROCINO – DI ALBE E DI OCCASI -MACABOR EDIZIONI

MARIA CAMPEGGIO,- DI PURA LUCE – STORIEDILIBRI.COM

STEFANO BOLDORINI – MEMORIE DI UN PROCARIOTA – ITALIC EDIZIONI

PREMI SPECIALI

PREMIO SPECIALE DELLA CRITICA

GIOVANNI RONZONI – SOSPESI – EDIZIONI SETTEPONTI

PREMIO SPECIALE DELLA GIURIA

ISABELLA PETRUCCI – CON GLI OCCHI E CON L’ANIMA – PEGASUS EDITION

PREMIO SPECIALE ANTONIO DE FERRARIIS

CARLO FOCARELLI – UN SEGNO, LA TERRA SOTTO LE SCARPE – PUNTOACAPO COLLEZIONELETTERARIA

PREMIO SPECIALE DON TONINO BELLO

GABRIELLA PACI – DISSONANZE – EDIZIONI HELICON

PREMIO SPECIALE DIVINAMENTE DONNA

EMANUELA BOTTI – FEMMEOB – SCRIVERE POESIA EDIZIONI

PREMIO SPECIALE DEL PRESIDENTE

BEATRICE AMATO – LA POESIA ARCOBALENO DI COLORI – EDIZIONI MUSEO MIRABILE

PREMIO SPECIALE CITTA’ DEL GALATEO

MAURIZIO ALBERTO MOLINARI – SCRIVI IL SENSO DELLA TUA BOCCA – PORTOSEGUROEDITORE

PREMIO SPECIALE VERBUMLANDIART

MAURO MONTACCHIESI – IN YOUR EYES – AMAZON PUBLISHING

PREMIO SPECIALE PALERMO IN FIORE

ANTONINO CAUSI – OGNI UOMO HA LA SUA ISOLA – IL CONVIVIO EDITORE

PREMIO SPECIALE NEAPOLIS

FRANCESCO ROSSI – IGOR ISSORF – SOGNI E INTERMEZZI D’AMORE A NAPOLI – GAMBINI EDITORE.

LIBRI DI NARRATIVA

1° GIUSEPPE BENASSI – TRA LE TUE SGRINFIE – MANNI EDIZIONI

2° CLAUDIA CASADEI – MA.IK – IRIDI DI FUOCO – HELICON EDIZIONI; EX AEQUO MARIO NARDUCCI,- VIA DELLE BONE NOVELLE – IAED EDIZIONI

3° ANNA MARIA DEODATO – FILI INTERROTTI – ALBATROS EDIZIONI; EX AEQUO GIUSEPPE SURICO – STORIE DI VITE VISSUTE – IL CUSCINO DI STELLE

ENCOMIO D’ECCELLENZA

ALESSANDRO ROMANO – HIPPIKON – PLACEBOOK PUBLISHING

DAMIANO PASQUI – LA LOGICA OSCURA DEL SANGUE – ALBATROS EDIZIONI

FRANCESCO TESTA – ALESSANDRO RUFFO – A QUATTRO MANI – GRAUSEDIZIONI

MATTEO MOLINO – PROFUGO – EUROPAEDIZIONI

MONICA PICCOLO – LA SENSIBILITÀ DELLE FARFALLE – BOOKABOOK EDIZIONI

PREMI SPECIALI

PREMIO SPECIALE DELLA CRITICA

DORIANA MARTINI – LA FORZA DELLE COSE – GMLIBRI-MILANO

PREMIO SPECIALE DELLA GIURIA

PAOLO CHIAPPERO – FUGA DA BERLINO – MONDADORI EDITORE

PREMIO SPECIALE ANTONIO DE FERRARIIS

STEFANO VENTURA – IL SEGRETO DELLA VERGINE INCA – ARMANDO CURCIO EDITORE

PREMIO SPECIALE CATENA DONNA

STEFANIA ROMITO – DELYRIO – LA BUSSOLA EDIZIONI

PREMIO SPECIALE DIVINAMENTE DONNA

ANNA FRANCESCA LA ROSA – NOTTI SENZA GIORNO – PELLEGRINI EDITORE

PREMIO SPECIALE DON TONINO BELLO

MARCO TERMENANA – MIO FIGLIO – CSAEDITRICE

PREMIO SPECIALE CITTA’ DEL GALATEO

VENERANDA BASILE – L’ORIZZONTE FERITO. STORIE DI UNA DONNA – LINE-O-TYPE EDITRICE

PREMIO SPECIALE VERBUMLANDIART

ASSUNTA ANTONINI – UNDICI SETTEMBRE1973 IL CASO A. E M. – EDITORE MANNARINI

NARRATIVA GIOVANI 2023

PREMIO SPECIALE DELLA CRITICA

LIDA MICHELA CARULLO – MISS BROOKS – LIBRITALIA.NET EDIZIONI

LIBRI DI NARRATIVA PER L’INFANZIA E L’ADOLESCENZA

NARRATIVA BAMBINI

1° FRANCA DI CARLO – IL MERAVIGLIOSO MONDO DI FIORELLINA. LA CAMPAGNA – ARTEMIA NOVA EDITRICE

2° ANNA MARIA DEODATO – GAETANO CATALANI – LE AVVENTURE DI BALÙ’ – LA CARAVELLA EDITRICE

PREMIO SPECIALE DELLA CRITICA

ESTER CECERE – FRANCESCO GIANETTI (ILLUSTRATORE) – UN NATALE DAVVERO STRAORDINARIO – WIP EDIZIONI

NARRATIVA RAGAZZI

1° SARA MAGNOLI – DARK WEB – PELLEDOCA EDITORE

LIBRI DI SAGGISTICA STORICO/LETTERARIO/ SOCIOLOGICO

1° ANTONIETTA FLORIO – LA GNOSEOLOGIA DI MARSILIO FICINO – ED. SOLFANELLI; EX AEQUO STEFANIA ROMITO – ELEONORA DUSE – EBOOK

2° ANTONELLA COLONNA VILASI – FBI – INDIPENDENTLY PUBL; EX AEQUO ANTONELLA DEMOLA – LA SCUOLA MASCHERATA – ARTEBARIA EDIZIONI

3° GIOVANNI TERESI – “LASCIATE OGNE SPERANZA, VOI CH‟INTRATE” A 700 ANNI DALLA MORTE DI DANTE ALIGHIERI – IL MIO LIBRO

PREMI SPECIALI

PREMIO SPECIALE DELLA CRITICA

VINCENZO PETITTO – LISABETTA DA MESSINA; EX AEQUO MONICA PELLICCIONE – L’AQUILA LE 100 MERAVIGLIE(+1) – TYPIMEDIA EDITORE

PREMIO SPECIALE DELLA GIURIA

EUGENIO CANCELLI – KORRADI – QUIDEDIZIONI

PREMIO SPECIALE DIVINAMENTE DONNA

LIDIA LOGUERCIO – IRIDI DI LUNA – ED. IL SAGGIO

PREMIO SPECIALE ANTONIO DE FERRARIIS

STANISLAO LIBERATORE – GIULIA MINORE, L’ALTRA GIULIA – COSTAEDIZIONI

PREMIO SPECIALE VERBUMLANDIART

MARIA BARBARISI – VIOLATA – PIODA IMAGINE EDIZIONI

SEZIONE HAIKU A TEMA LIBERO

1° MAURIZIO BACCONI – SETTEMBRE

2° GRAZIA DOTTORE – SOTTO E FRONDE

3° GIUSEPPE MILELLA – RESPIRO…

SEZIONE AFORISMI

PODIO

1° ADELE DENZA

2° GIANCARMINE FIUME

3° ALBA CONTINO

PREMIO SPECIALE DELLA CRITICA

STEFANO CHIESA

POESIA AUTORI STRANIERI

AUTORI LINGUA INGLESE

1° JOSIE DI SCIASCIO-ANDREWS, CANADA – IL SOLE SU MISSISSAUGA; EX AEQUO KLAUDIA MUNTEAN, ROMANIA – IL CAMMINO DELL’ANIMA (TRADUZIONE: IULIA ZENOVIA ROLLE)

2° YANG JIJUN, CINA – UN GRANDE UCCELLO (TRADUZIONE LIDIA CHIARELLI)

3° ALICJA KUBERSKA, POLONIA – PRESCRIZIONE PER UN POEMA (TRADUZIONE JOANNA KALINOVSKA)

ENCOMIO D’ECCELLENZA

JETON KELMENDI, KOSOVO – VIVIAMO FUORI TEMPO IN QUESTI GIORNI (TRADUZIONE ANILA DAHRIU)

TANJA AJTIC, CANADA – BARITONEI

PREMIO D’ECCELLENZA – MIGLIOR ROMANZO STRANIERO IN LINGUA INGLESE

MAJA HERMAN SEKULIC – LOOKING FOR LOLITA

AUTORI DI LINGUA ROMENA

1° DIANA OLTEANU – ASTEAPTA-MA – (TRADUZIONE ELENA SPATARU)

PREMIO SPECIALE DELLA CRITICA – MACEDONIA

BORCHE PANOV – SCULPTURE OF BREATHING (TRADUZIONE MACEDONE-INGLESE DANIELA ANDONOVSKA-TRAJKOVSKA)

AUTORI DI LINGUA SERBA

1° MIKA VLACOVIĆ VLADISAVLJEVIĆ – I SADA

2° ZORICA MITIĆ ĐUĐIĆ – OČIMA IZMAKLA LEPOTA

3° VIKTOR RADUN TEON – NARANDŽASTA SINGULARNOST

ENCOMIO D’ECCELLENZA

MAJA TOMAS – PUSTINJA

MUBERA ŠABANOVIĆ – NA PERONU

SABINA VOSTNER – VIDEL JE

DUŠKA KONTIĆ – SVETICA

AUTORI IN LINGUA SPAGNOLA

1° JUAN TAJES – NERUDIANA; EX AEQUO STEFANIA DI LEO – SUEÑOS

2° CARLOS JULIO CORREA MOLINARES – LAS FRASES BAILAN EN ARMONIA

3° YURAY TOLENTINO HEVIA – MI NOVIA LLEVA SOMBRERO DE PAMELA

ENCOMIO D’ECCELLENZA

NORMA MARINA SOLIS ZAVALA – LA LUZ RESPLANDECIÓ

MENZIONE D’ONORE

MIGUEL ACOSTA LARA – QUIÉN ESCRIBE LA NOVELA