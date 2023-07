Un’esperienza autentica nel cuore del Salento

Penisola bagnata da due mari, il Salento corrisponde al “tacco” dello stivale italiano. In questa regione benedetta dalla natura tanto quanto dalla storia, crocevia di civiltà, culture e sapori, molti vorrebbero passare le vacanze.

Villaggi turistici Salento sul mare all inclusive

Molto di moda negli ultimi anni, la splendida costa salentina con spiagge di sabbia dominate da torri di guardia antiche, calette e acque cristalline e grotte marine accoglie infatti ogni anno migliaia di turisti. In estate, in particolare nel mese di agosto, le località balneari di questa costa sono invase dai turisti, che possono soggiornare in villaggi turistici Salento sul mare all inclusive. ma è ancora possibile trovare luoghi lontani dalla folla e più tranquilli.

All’ interno, si trova la stravaganza barocca della bella città di Lecce, nota come la “Firenze del Sud”. Uno stile architettonico fiorito nell’epoca della Controriforma fa da sfondo a questa capitale di provincia.

Questo stile fiorì anche nelle città vicine come Galatina, Specchia, altri esempi di barocco leccese, che comprendono anche tanti piccoli paesi con splendidi centri storici.

Se volete conoscere il Salento in modo mirato potete visitare Otranto fuori stagione, ha ispirato uno dei primi romanzi gotici della storia (Il castello di Otranto di Horace Walpole), o andare nei villaggi addormentati dove la lingua greca è ancora praticata, dopo la sopravvivenza dell’epoca bizantina.

Ci sono molte opportunità per immergersi nella storia e nelle tradizioni ancora molto vive del Salento, dove il passato si fonde con il presente, e dove il fascino mediterraneo abbraccia colori vivaci e panorami mozzafiato.

Per visitare questa bella regione potete soggiornare presso un villaggio turistico in Puglia nel Salento , ricco di servizi e comfort.

Villaggio turistico Salento sul mare

Per trascorrere meravigliose vacanze in un mare cristallino e spiagge dorate, un villaggio turistico nel Salento sul mare è la meta imperdibile per gli amanti del relax, della cultura e del buon cibo.

Il villaggio turistico nel Salento è una struttura perfetta pensata per creare un ambiente familiare e rilassato, dove ognuno si sente parte di una grande comunità.

Il personale del villaggio turistico è sempre pronto a soddisfare ogni esigenza degli ospiti. Queste strutture sono circondate dal verde e dalla tipica vegetazione mediterranea e sono il punto ideale da cui partire per esplorare questa regione affascinante e autentica.

Le sistemazioni offerte dal villaggio turistico sono un’elegante combinazione di tradizione e comfort moderno.

Alcune vantano viste panoramiche sulla costa e sulla campagna circostante, regalando ai visitatori uno spettacolo indimenticabile.

Villaggio turistico in Puglia Salento

Un villaggio turistico in Puglia nel Salento è quindi la vacanza ideale per tutti.

I visitatori del villaggio turistico possono anche andare alla scoperta dei sapori autentici del Salento. La cucina locale è famosa per la sua semplicità e la freschezza degli ingredienti. Gli ospiti possono gustare piatti tradizionali come le orecchiette fatte a mano, i frutti di mare e l’olio extravergine di oliva della zona. Il tutto accompagnato dai rinomati vini locali, che raccontano le storie antiche di questa terra baciata dal sole.

Villaggi in Salento sul mare per famiglie

Se cercate dei villaggi in Salento sul mare per famiglie, troverete di certo la soluzione che fa per voi tra le tante offerte e proposte delle agenzie di viaggi, anche online.

Il villaggio turistico è un luogo ideale per chi cerca relax e benessere. Grazie ai servizi dei family hotel, i genitori possono concedersi momenti di puro piacere e rigenerazione, mentre i bambini passeranno dei momenti di divertimento e avventura con le attività di animazione suddivise per fasce di età.

Ogni villaggio turistico nel Salento offre inoltre sempre una vasta gamma di attività culturali ed escursioni per i suoi ospiti. Dalle visite ai centri storici di Lecce, Otranto e Gallipoli, con le loro maestose architetture e le chiese millenarie, alle escursioni nella campagna salentina dove scoprire antiche masserie e uliveti secolari, gli appassionati di storia e natura troveranno sicuramente qualcosa di indimenticabile da vivere.