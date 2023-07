“Milano” è il nuovo singolo di Ceska

È disponibile sulle piattaforme digitali di streaming e in rotazione radiofonica “Milano”, il nuovo singolo di Ceska. “Milano” è un brano che parla della metropoli lombarda vista dalla prospettiva di una ragazza fuorisede a cui manca la propria città, e allo stesso tempo si ritrova a esplorare Milano assieme ad un’altra persona. Il pezzo è pubblicato dalla DMB Production e distribuito da Sony Music Italia.

Commenta l’artista sul nuovo brano: “Sarà la mia più grande soddisfazione dopo anni di studio e sacrifici, e posso dire che realizzerò uno dei miei sogni. Spero col tempo di affermarmi in questo ambiente, di poter realizzare un mio progetto discografico, e che le persone che ascolteranno la mia musica vengano trasportate in ciò che esprimo.”

Il videoclip di “Milano”, realizzato da Gaetano Marcianò e Veronica Falzea, è stato girato a casa di Ceska, dove è stato ricreato un set arricchendo la casa con tutto ciò che ritraesse Milano, dai poster, alle cartoline, ad autentici giornali antichi, ai mini Duomo realizzati appositamente per sostituire le classiche pedine della dama. Le scene al chiuso si alternano a scene realizzate in giro per la città.

Biografia

Francesca Presto ha 22 anni e vive a Reggio Calabria. Canta da quando era piccola. Inizialmente ha fatto parte di un coro di voci bianche, poi, dopo aver capito che quella non era la sua vocazione, decide di intraprende uno studio individuale sul canto e sul pianoforte. Da quel giorno la musica ha preso in lei il sopravvento ed ha realizzato che questo non era solo il suo sogno, ma tutta la sua vita. La sua quotidianità è quindi legata alla musica, anche perché ad oggi sta proseguendo gli studi al “Conservatorio F. Cilea” della sua città dove si è laureata in Canto Jazz continuando la specializzazione, mentre cerca di portare avanti il lavoro per realizzarsi.

In un periodo che non è stato molto bello per tutti, Francesca riesce a portare alla luce una parte di se che teneva nascosta, intraprendendo un percorso verso il mondo Indie, grazie al quale ha iniziato a scrivere da sola la sua musica. I suoi testi sono autobiografici. Questa parte di se l’ha chiamata “Ceska”, il suo nome d’arte; altro non è che il finale del suo nome di battesimo dove la c l’ho sostituita con la k per dargli un qualcosa di diverso. Nel 2022 ha pubblicato il primo singolo scritto interamente da lei “Ti vado bene”.

L’artista fa parte della scuola di alto perfezionamento canoro e artistico RC Voce Produzione diretta da Cecilia Cesario e Rosario Canale.