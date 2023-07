Djomi: esce il nuovo singolo “Se mi guardi”

È disponibile su tutte le piattaforme di streaming digitale e in rotazione radiofonica “Se mi guardi” (ADA Music Italy), il nuovo singolo di Djomi. “Morto un papa se ne fa un altro, dicono”. Per il secondo singolo Djomi ha scelto un brano contaminato da altri generi ma che mantiene la sua anima rap. “SE MI GUARDI” ha l’obiettivo di manifestare l’importante influenza che il rock ha nella sua vita e nella sua musica (un pilastro fondamentale per lui). È un pezzo che parla della dualità della sua persona e della sua figura artistica. Ha sempre cercato di separare la persona dall’artista, per quanto gli piaccia pensare DJOMI come l’espressione di parte del buono che c’è in Domenico, del male che prova dentro e che vive in relazione col mondo. In questo brano vengono trattati diversi temi trattati che vanno dall’amore, al futuro, alla tristezza e alla paura del giudizio. È un brano nato quasi in un ‘flusso di incoscienza’, come molto di quello che scrive Djomi, che piano piano nella stesura ha acquisito una propria narrativa.

Spiega l’artista a proposito del brano: “La mia canzone racconta delle due anime che convivono in me, una rock e l’altra rap, del bene e del male, del dualismo tra il me artista e quindi Djomi e Domenico. ‘Se mi guardi’ è una canzone che rappresenta un po’ lo specchio di me stesso, dove c’è una parte ironica, spensierata e allegra – quella che vede la gente – e un parte nascosta più triste e malinconica. Con questo brano voglio invitare a riflettere, a non lasciarsi condizionare dallo sguardo degli altri. Se da un lato può essere un mood negativo legato alla paura del giudizio dall’altro può anche diventare un punto di forza per recuperare la fiducia e la serenità in sé stessi”.

Biografia

Domenico Giovanni Pini, in arte DJOMI, ventun anni, di Cervia, è il vincitore del Tour Music Fest 2022 (categoria rapper) e il vincitore del contest Reel Talk 2021, organizzato da Real Talk, uno dei canali YouTube più importanti della scena rap italiana.

Studente di Scienze della Comunicazione, DJOMI si è avvicinato al mondo della musica all’età di 7 anni attraverso prima lo studio del pianoforte e poi della chitarra moderna e del basso.

Ha deciso di utilizzare lo pseudonimo DJOMI nato per gioco da una conversazione con la nonna.

Ha iniziato a dedicarsi alla scrittura e alla musica nel 2017, facendo il ghostwriter per un amico compagno di liceo.

Ha all’attivo due album: IL DIFETTO DEI PREGI pubblicato nel 2020 e DJOMI UNCHAINED VOL. 1 pubblicato nel 2021.

Ad AGOSTO 2022 è stato tra i giovani rapper scelti per animare l’ottava edizione di Under Fest (direzione artistica di Moder e Kenzie) e nato per celebrare lo spirito hip hop delle origini e l’ambito rap underground. In questa occasione DJOMI ha aperto il live di Davide Shorty assieme ad altri artisti. Sullo stesso palco dell’Under Fest sarà possibile ascoltare DJOMI l’1 AGOSTO 2023 in apertura del concerto di Tormento.

Si è esibito in occasione del concerto del Primo Maggio a Roma nel 2021.

DJOMI ha appena terminato di lavorare al suo terzo album. Vive tra Cervia, Bologna, Roma e Milano e si divide tra i diversi appuntamenti di lavoro, lo studio e gli amici nell’attesa dell’uscita del nuovo singolo e di girare l’Italia per presentarlo.

DJOMI considera il nuovo album il suo biglietto da visita, rispetto ai precedenti ci saranno tracce più rappate e brani più cantati, pezzi melodici che variano dall’r&b al rock ma ci sono anche la sua crescita personale e professionale, un nuovo team di lavoro e tanta voglia di cantare quello che vede, quello che pensa, quello che vive.

A giugno 2023 ha partecipato ad uno stage per autori nell’ambitissimo Berklee College of Music di Boston dopo essere stato apprezzato da alcuni loro docenti durante la finalissima del Tour Music Festa a San Marino.

Ha inoltre aperto il concerto dei Nomadi in occasione della festa per i loro 60 anni di musica a Riccione.

E’ uno dei finalisti del Premio Lunezia 2023, è in semifinale a Castrocaro e ad agosto 2023 si esibirà a Riccione per Deejay OnStage.