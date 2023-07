Efferato delitto nel Pesarese. A.M., 47 anni, ha sparato e ucciso la compagna quarantenne del fratello a Fossombrone, in una zona di campagna, in via Pirandello.

Dopo avere ucciso la cognata l’uomo si è recato nella locale caserma dei Carabinieri, con la pistola e ha confessato. L’omicidio si è consumato in una casa a due piani nella campagna di Fossombrone. Il quarantenne è sceso al piano di sotto, dove abita la cognata, impugnando una pistola semiautomatica, e ha fatto fuoco.