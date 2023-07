Cherry Dj: esce il nuovo singolo “Playa”

Dal 28 luglio 2023 sarà disponibile in rotazione radiofonica e su tutte le piattaforme di streaming digitale “Playa”, il nuovo singolo di Cherry Dj. “Playa” è un brano estivo che racconta l’atmosfera gioiosa e spiritosa vissuta in spiaggia, una festa di colori, suoni ed emozioni che catturano la magia del mare e del sole. L’inizio della canzone è caratterizzato da una melodia allegra e coinvolgente, con ritmi vivaci e dolci che richiamano le calde giornate estive. I kick diventano il battito del cuore del pezzo, accompagnate da chitarre ritmiche e dai suoni rinfrescanti delle onde che si infrangono sulla riva.

Il testo descrive delle sensazioni di libertà, leggerezza e spensieratezza tipiche di una giornata trascorsa sulla spiaggia. La voce dell’artista si intreccia in armonia, cantando dell’amore, dell’amicizia e dell’allegria che si diffondono in ogni angolo della spiaggia. Gli assoli strumentali mischiano il suono delle chitarre con quella del pianoforte, creando un’atmosfera festosa e coinvolgente. I cori invitano il pubblico a ballare e lasciarsi trasportare dal ritmo, incitandoli a sollevarsi e a godersi la vita in spiaggia. La canzone trasmette un’energia contagiosa e un ritmo coinvolgente che fa desiderare di ballare e tuffarsi nell’oceano.

Spiega l’artista a proposito del brano: “La canzone è nata durante un aperitivo in riva al mare, sentendo una canzone dal titolo Ay! Così è nata Playa. Il brano è la colonna sonora perfetta per una giornata di sole sulla spiaggia, dove l’odore della salsedine, il calore del sole e i sorrisi delle persone si fondono in un’unica esperienza estiva indimenticabile”.

Biografia

Francesco Cerea in arte Cherry è un dj / produttore italiano e milanese. La sua carriera è iniziata nell’anno 2012 con la creazione di alcuni mash-up e remix, rilasciati come download gratuito, che gli hanno portato fama e primi feedback positivi da parte delle persone.

Le sue produzioni sono previste per genere EDM e Reggaeton / Commercial. Ha iniziato giovanissimo a provare le prime emozioni del protagonista degli eventi e non da semplice spettatore. Partendo come Dj-pr, inizia la sua carriera di dj nel pomeriggio milanese. Portando le persone a giocare, ha iniziato a suonare 5/10 minuti alla fine anche con sala vuota.

Dopo un paio d’anni inizia a suonare nelle discoteche serali più conosciute di Milano (Hollywood, Lime Light, Tropicana, Codice a Barre, Atlantique, Area 21, East End Studios, Tocqueville e molti altri).

Negli anni ha avuto l’opportunità di chiudere eventi condividendo la console con: Jessie Diamond, Nari & Milani, Nervo, Jordy Dazz, Tony Romera e altri.

Grazie a Reloveution e Overmind iniziano i tour con gente del posto proveniente da tutta Italia nei migliori locali d’Italia e puro divertimento della Riviera Romagnola: Pineta By Visionaire, Le Indie, King …

Ha fondato un’etichetta discografica, chiamata “Cherry Rekords” e ha iniziato a pubblicare le sue canzoni in tutti i portali musicali.