Rionero in Vulture a tutta birra con l’Oops Beer Festival

Il primo festival della birra artigianale lucana giunge alla sua quarta edizione e apre una spin off alle altre regioni del Mezzogiorno d’Italia. L’Oops Beer Festival si terrà nei giorni 28-29-30 luglio a Rionero in Vulture, presso la Piazza comunale “G. Fortunato”, ed è organizzato dall’Associazione Le Monadi, dalla Pro Loco di Rionero in Vulture, dall’Arci Basilicata e dall’Associazione Italiana Persone Down sede di Potenza.

“Oops che Notte Bianca” sarà il titolo di quest’anno, rappresentando la fusione in un unico evento con la Notte Bianca che consentirà il coinvolgimento attivo di tutte le comunità del Vulture. Tutti insieme nessuno escluso è leit motiv scelto per raccontare la capacità di inclusione sociale sia dei migranti che dei diversamente abili nelle realtà esemplari in tal senso, che con la loro presenza hanno scelto di coadiuvare gli organizzatori nella diffusione di best practice di inclusività sociale al fine di garantire la replicabilità delle stesse. L’inclusività sociale è anche a fondamenta della scelta musicale che accompagnerà la tre giorni; infatti, durante il festival ci sarà l’esibizione di numerose band di musica popolare. Un totale di 50 birre artigianali differenti comporrà la “Tap list” di Oops, che riceve sin dalla nascita, anche il patrocinio di Unionbirrai, Associazione di Categoria che segue, tutela e promuove il comparto birraio artigianale italiano e diffonde la cultura della birra artigianale italiana.

“L’agricoltura che include” sarà inoltre il tema del convegno della tre giorni, che ha l’ambizioso obbiettivo di creare una rete di soggetti istituzionali, sociali e imprenditoriali, che andando a cogliere le opportunità insite già nel titolo del convegno, possano lavorare all’implementazione di attività di filiera che vadano a portare valore aggiunto al comparto. Molto ricco il programma dell’evento, accompagnato da degustazioni, cotte pubbliche, musica live e street food. Le degustazioni delle birre artigianali presenti saranno tenute dai mastri birrai delle relative aziende, con l’idea che raccontino non solo le loro birre, ma anche le loro storie. Storie che saranno raccontate anche online attraverso i canali social del festival. La quarta edizione dell’Oops Beer Festival aprirà la strada a quello che nei prossimi anni vuole essere, stante la centralità del Vulture e della Regione Basilicata nel Mezzogiorno d’Italia, il Festival della birra artigianale del Sud Italia.