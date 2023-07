The Leaf: esce il nuovo singolo “Cabala”

È disponibile su tutte le piattaforme di streaming digitale “CABALA” il nuovo singolo dei The Leaf, secondo estratto dall’album “Magic” di prossima uscita.

“Cabala” è un brano in puro stile alt-rock ’00, ma con sonorità più moderne, che racconta di un rabbino che, andando contro ogni dogma, decide di creare un golem a immagine e somiglianza della donna amata che lo ha respinto. Il pezzo è diviso in due metà, un cambio radicale di mood che genera un viaggio dall’euforia della presunta riuscita del rituale di creazione, alla consapevolezza del fallimento, che porta il nostro rabbino a distruggere il golem, perdendo con esso parte della sua stessa anima.

Spiega la band a proposito del brano: “Cabala è il brano su cui abbiamo lavorato di più, al di là della complessità compositiva melodica legata ai continui cambi di tonalità, volevamo che questo brano fosse una sorta di bandiera, il nostro araldo. Rispecchia appieno la nostra indole sperimentale ed esplorativa e la nostra volontà di trasmettere lo stato emotivo dei protagonisti delle vicende. Dall’ingenua speranza della prima strofa, all’estasi di onnipotenza del ritornello, alla delusione e il sacrificio della terza strofa, crediamo di essere riusciti ad esprimere tutti questi stati d’animo attraverso musica, testo e videoclip.”

Il videoclip di “Cabala” si sviluppa attraverso la performance dei membri della band che inizialmente estremizzano parti della propria personalità attraverso mimiche facciali emotive, successivamente modellano se stessi con l’argilla come fossero, ognuno, il golem della canzone. A queste scene si alternano quelle del cantato di Gloria.

Biografia

I The Leaf sono Gloria Galeno (voce), Alessio Manni (chitarra e voce), Eugenio Piscitelli (chitarra), Riccardo Terrasi (basso), Luca Margherito (batteria).

Un rock di base urbana ma dalla vocazione nomade e esplorativa, la passione per le melodie anni ‘90 si attualizza con un suono ruvido, aggressivo ma confortevole, Alternative Rock che non ha paura di contaminarsi e rischiare: una composizione mai uguale a sé stessa per necessità e profonda sincerità.