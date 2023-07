La Polizia Locale di Andria intensifica i controlli sull’uso del telefonino

Continuano i controlli della Polizia Locale di Andria anche con servizi straordinari e in abiti civile a bordo moto “civetta”, per contrastare e prevenire quei comportamenti scorretti e di grave disvalore sociale legati alla guida di veicoli con l’uso del cellulare. La Polizia Locale di Andria, in una nota stampa, ricorda che “queste condotte mettono a rischio l’incolumità propria e degli altri utenti della strada e sono tra le principali cause dei sinistri stradali. Ricordiamo, a tal proposito, che ad oggi, la Polizia Locale di Andria, ha rilevato oltre 90 incidenti stradali.

In tutto da inizio anno sono 71 le violazione amministrative elevate per violazione alle norme del Codice della Strada per uso del telefonino durante la guida che si aggiungono alle 54 sanzioni dell’anno precedente. La sanzione amministrativa pecuniaria ammonta a 165,00 con decurtazione di 5 punti sulla patente”.

La Polizia Locale inoltre ricorda che “il fine di questi controlli è quello di tutelare la sicurezza stradale e la pubblica incolumità sia di chi si mette alla guida e sia degli altri utenti della strada, soprattutto in questo periodo di partenze. I controlli continueranno nei prossimi giorni”.