Funerale completo – che cosa si intende?

Quando parliamo di un funerale completo inevitabilmente parliamo di un qualcosa di molto delicato e cioè parliamo di quando perdiamo una persona cara e a parte gestire il grandissimo dolore che da molti è considerato uno dei dolori più profondi ,dobbiamo anche occuparci di organizzare il funerale grazie all’aiuto delle imprese di pompe funebri che fortunatamente ci vengono in soccorso da questo punto di vista.

Quando parliamo di un argomento del genere è chiaro che sempre sottolineiamo il fatto che è molto importante avere dei punti di riferimento come impresa di pompe funebri e quindi non essere costretti a cercarne una proprio in quel momento così devastante dal punto di vista psicologico e anche caotico dal punto di vista pratico, perché altrimenti non sapremo come muoverci.

Da questo punto di vista fortunatamente molte famiglie hanno già una impresa di pompe funebri di fiducia sulla quale sanno di poter contare e con la quale magari c’è un rapporto di lunga data, perché è la classica impresa di famiglia.

Ove già ne avessimo una di riferimento sarebbe molto utile inizierà a muoversi rapidamente e quindi occuparsi già di tutta la parte burocratica che riguarda per esempio il certificato di morte e riguarda per esempio i vari permessi cimiteriali per quanto riguarda la sepoltura.

A tal proposito sempre più persone quando magari sanno che sta arrivando la fine dei loro giorni decidono di scrivere un testamento di loro pugno non solo per parlare magari di eventuali eredi e quindi per quanto riguarda i loro beni ,ma per esempio specificano che vogliono essere cremate invece che sepolte, e fino a un po’ di anni fa era quasi un tabù questo della cremazione.

Nel senso che molte persone di Fede Cattolica venivano messe in difficoltà perché la Chiesa era molto rigida da questo punto di vista, semplicemente perché secondo dottrina noi risorgeremo con tutto il nostro corpo e quindi è chiaro che quando parliamo di cremazione il corpo va bruciato e quindi le cose andavano a incontrarsi.

Dobbiamo rispettare le volontà della persona defunta

Quello che dicevamo nel titolo di questa seconda parte e cioè che dobbiamo rispettare le volontà della persona che non c’è più, si collega a quello di cui parlavamo alla fine della prima parte questo articolo e cioè di quando una persona che è scomparsa ha lasciato un testamento nel quale ha specificato varie cose.

Oltre al fatto che una persona che si ritrova in quelle condizioni perché magari si trova in una malattia in stato terminale oppure parliamo di persone anziane in certe situazioni lasciano pure una somma da parte per poter pagare l’onorario dell’ impresa di pompe funebri in questione.

Sempre per quanto riguarda la parte economica un funerale è abbastanza personalizzabile , e dipenderà per esempio che tipo di cassa scegliamo se optassimo per la sepoltura e Fermo restando che per esempio se c’è da aggiungere anche il trasporto della salma perché magari la persona è morta all’estero e devono farla rientrare in Italia il costo naturalmente salirà.