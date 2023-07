Lega Pro, per il Crotone è tempo di pensare al prossimo campionato. Oggi, 17 luglio, primo allenamento

All’appello quelli della passata stagione al netto di Mogos e Chiricò.

Awua, Bernardotto, Bove, Branduani, Bruzzaniti, Cantisani, Cernigoi, Chiarella, Crialese, Cuomo, D’Alterio, D’Ursi, Dini, Giannotti, Giron, Gigliotti, Golemic, Gomez, Kargbo, Lucano, Mondonico Nicoletti, Pannitteri, Papini, Petriccione, Ranieri, Rojas, Schirò, Spaltro, Spina, Tribuzzi, Tumminello, Vitale.

Da segnalare che Crespi e D’Aprile proseguiranno nel percorso di recupero dai rispettivi infortuni subiti la passata stagione.

Quarantasette giorni dopo l’ultimo impegno play-off contro il Foggia (31 maggio 2023), partita ancora oggi ricordata con amarezza dai tifosi perché ha significato l’uscita del Crotone dalla competizione per la promozione, in casa rossoblù è tempo di pensare al prossimo campionato. Lunedì, 17 luglio, vacanze terminate per gli squali e tutti in sede per programmare la nuova stagione iniziando dai test clinici. Si tratta di giocatori già noti per essere stati protagonisti del precedente campionato con l’eccezione di Mogos e Chiricò che hanno cambiato società. Il primo è passato al Cluj, il secondo si è svincolato in seguito al versamento di € 1.500 al Crotone, clausola inserita nel precedente contratto tra società e giocatore con validità in caso di mancata promozione in serie B. Di nuovi arrivi ancora nessuna notizia e non potrebbe essere diversamente dal momento che l’attuale organico conta 37 unità e, scrutando l’orizzonte del calciomercato, non si hanno notizie di giocatori in uscita nel breve periodo e questo blocca le eventuali operazioni in entrata. Cosa accadrà col trascorrere dei giorni a proposito del calciomercato è tutto da scoprire. Per intanto mister Zauli ed il suo staff (sei in totale) dovranno avviare la nuova stagione con gli elementi già noti pensando al primo importante impegno ufficiale del sei agosto, quando il Crotone affronterà in trasferta il Lecco nel turno unico del torneo preliminare di Coppa Italia freccia rossa 2023/2024. Meno di venti giorni a disposizione per questo primo impegno con l’intermezzo di due amichevole da disputare in quel di trepidò. Preparazione che, come abbiamo già detto, inizierà con elementi noti a mister Zauli avendoli allenati il precedente campionato le ultime undici giornate più la doppia sfida dei play-off. Insieme con questi ci saranno anche elementi a lui sconosciuti perché ceduti in occasione del precedente calciomercato invernale (quando a guidarli c’era Lerda) quali: Rojas (centrocampista), Tumminello (attaccante), Mondonico (difensore), Schirò (centrocampista), Bernardotto (attaccante) e cosa potrebbero dare al Crotone dal versante tecnico se questi dovessero rimanere. Compito non facile per il tecnico Zauli trovandosi con diversi doppioni e considerando anche il budget economico di molti pitagorici. Compito altrettanto difficile per il dg Raffaele Vrenna e il ds Giuseppe Di Bari nello snellire la rosa per immettere materiale umano fresco. Per intanto in casa pitagorica è iniziata ufficialmente la nuova stagione. Il dopo: partenze e arrivi, sarà oggetto di attenzione col passare dei giorni. Gli attuali elementi in forza al Crotone sono di serie superiore che nel corso della stagione potrebbero ripagare la tifoseria e l’intera Città delle amarezze subite il passato campionato.