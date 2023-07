Pronto intervento pergotenda e pergole

Quando parliamo del servizio di pronto intervento pergotenda come vogliamo fare in questo articolo è chiaro che stiamo parlando di un argomento che interessa centinaia e centinaia di migliaia di persone e forse milioni che hanno in casa o in qualsiasi altro edificio e locale di loro proprietà una pergotenda e naturalmente hanno bisogno di un servizio di pronto intervento che tra l’altro è anche un servizio di pronto intervento tende da sole.

Quando parliamo di pergotende o quando parliamo di tende da sole parliamo ormai di dispositivi ritenuti fondamentali da moltissime persone per le funzionalità specifiche che hanno e perché aiutano enormemente gli ambienti e aiutano noi per quanto riguarda il risparmio energetico.

Se per caso abbiamo dei condizionatori o dei ventilatori dovremmo accenderli meno rispetto ad altre persone perché ci sono degli ambienti che non vengono riscaldati o illuminati direttamente dal sole e quindi c’è meno acqua e di conseguenza si devono usare meno questi impianti di raffrescamento.

E a quel punto è chiaro che ci arriveranno delle bollette molto meno care e visto che ci troviamo in un periodo di caro energia ormai da qualche anno è chiaro che la questione si fa ancora più importante e più interessante soprattutto.

E di sicuro molte persone che leggeranno questo articolo si stanno chiedendo quali sono le differenze tra le pergotende e le tende da sole.

Intanto dobbiamo dire che come somiglianza c’è il fatto che tutti e due hanno l’obiettivo di farci godere la bella stagione o meglio le belle stagioni potendo godere degli spazi all’aperto della nostra abitazione se abbiamo le Terrazze o dei giardini o dei balconi per poter ricavare uno spazio esterno dove poter trascorrere tanti momenti piacevoli o da soli a bere un caffè o a prendere il sole o anche insieme ad amici magari davanti ad una birra fresca o addirittura fare un aperitivo.

Non bisogna fare confusione tra le pergotende e le tende da sole

Per quanto riguarda le differenze teniamo presente che le pergotende sono strutture più complesse rispetto alle tende da sole visto che sono degli ibridi tra pergolati e tende e quindi riescono a racchiudere in modo molto più uniforme un ambiente così che lo renderanno molto coperto e molto abitabile, e anche soprattutto isolati.

Ma la vera differenza è che con una pergotenda a differenza che con una tenda da sole si sta creando uno spazio nuovo riparato da sole ex novo e quindi si dà un valore aggiunto proprio perché parliamo di una struttura di design che ha un impatto maggiore rispetto a una tenda.

E lo dimostra il fatto che una pergotenda ci vuole un po’ di tempo prima di essere rimossa visto che parliamo di strutture parzialmente fisse, e non come succede con le tende da sole.

Anche se c’è da specificare che non servono dei lavori in muratura ,però serve questo servizio di assistenza clienti perché alla fine potrebbe venire anche a riparare un guasto della struttura per fare un esempio.