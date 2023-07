Barletta. Intensificati i controlli in centro storico

Le segnalazioni, giunte negli ultimi giorni ai Carabinieri, lamentavano situazioni di degrado urbano e di continui schiamazzi, soprattutto nelle ore serali e notturne. I militari dell’Arma continuano con i pattugliamenti di quelle aree, anche attraverso le pattuglie di Carabiniere di quartiere.

I militari della Sezione Radiomobile della Compagnia Carabinieri di Barletta hanno svolto approfonditi controlli nel centro storico ed in particolare in via Casardi e nelle via adiacenti, anche a seguito delle numerose segnalazioni giunte nei giorni scorsi. In particolare, alcuni cittadini denunciavano la presenza di numerosi giovani indisciplinati, che da un lato arrecavano disturbo alla quiete pubblica e dall’altro -con atteggiamenti di sfida- infastidivano i commercianti della zona. L’attività dei militi, consistita nell’espletare frequenti passaggi e mirati posti di controllo, ha permesso di prevenire e contrastare possibili assembramenti che potessero sfociare in azioni violente.

Nel corso dell’attività sono state, altresì, vigilate le principali zone interessate dai fenomeni di intemperanza giovanile, e in particolare i rivenditori h24, che nei giorni scorsi sono stati oggetto di atteggiamenti violenti da parte di alcuni gruppi di giovani e giovanissimi. I controlli verranno ripetuti anche nelle prossime settimane, con l’obiettivo di contrastare soprattutto i fenomeni di microcriminalità.