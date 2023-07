Estate 2023: sempre più gettonati i giri del mondo in crociera

Il 2023 sta registrando un vero e proprio boom del settore croceristico, con un aumento dei passeggeri che ha raggiunto e, in alcuni casi, superato i livelli pre Covid. La Clia, ovvero l’Associazione internazionale del comparto crocieristico, ha stimato che a livello globale i passeggeri pronti a imbarcarsi su una nave da crociera saranno 33 milioni, con una crescita delle presenze sostenuta rispetto all’anno precedente.

Accanto alle classiche destinazioni, come ad esempio il Mar Mediterraneo, aumenta anche la voglia di prenotare una crociera in località più esotiche e lontane, come nel caso dei viaggi intorno al mondo, i quali costituiscono un vero e proprio non plus ultra del settore. La ragione è da attribuire al fatto che si tratta di una vera e propria esperienza di vita che verrà ricordata a lungo: a bordo di un’imponente nave, infatti, i passeggeri viaggiano solcando gli oceani e visitando le località più famose e apprezzate del globo.

Crociere intorno al mondo: cosa sapere prima di prenotarne una

Le crociere che fanno il giro del mondo,oltre a permettere di ammirare numerose bellezze, consentono di trascorrere all’insegna del relax e dello svago la vita di bordo sulle navi, che si distinguono per la loro magnificenza ed eleganza. La durata del viaggio può variare in base alle diverse opportunità messe a disposizione dalla compagnia di navigazione. Con le Crociere Cunard, per esempio, la rotta completa permette di trascorrere ben 3 mesi in totale relax alla scoperta del mondo. In alternativa, è possibile unirsi al viaggio soltanto per alcune tappe intermedie.

Sono diversi anche gli itinerari fra cui è possibile scegliere, in ogni caso optando per una Crociera Cunard è sempre possibile usufruire di un elevato livello di ospitalità, così come della presenza di tantissime aree dedicate al fitness e al relax e di numerose attività, che vanno dai corsi di pittura alle scuole di ballo. Il tutto con un’attenzione particolare nei confronti della cucina gourmet e il desiderio di coccolare gli ospiti con un servizio ineccepibile.

Quale rotta scegliere per una crociera intorno al mondo?

Sono diverse le rotte fra cui scegliere per chi desidera fare un viaggio in nave intorno al mondo. Cunard, ad esempio, propone l’itinerario Queen Victoria che prevede in totale 109 giorni e 108 notti a bordo di questa magnifica nave, con partenza e ritorno dal porto inglese di Southampton. Nel corso di questo viaggio i passeggeri potranno visitare il Nord e il Centro America (con tappa a San Francisco, Honolulu, la Florida), il Sud Africa l’Asia (con tappa a Hong Kong, Singapore) e infine l’Australia.

In alternativa, è possibile optare per l’iconica Queen Mary 2: l’ocean liner condurrà i suoi passeggeri in un viaggio entusiasmante tra Europa, Asia, Africa e Australia, dando la possibilità di scoprire città come Durban, Langkawi, Bitung e Ho Chi Minh. Anche in questo caso, la durata totale della navigazione è di 109 giorni e 108 notti, tuttavia è sempre possibile accorciare l’itinerario e partecipare a tratte ridotte.

La vita a bordo prevede un’alternanza tra giorni di navigazione e scali a terra, con la possibilità di visitare alcuni fra i più famosi monumenti del pianeta, come ad esempio il teatro dell’Opera di Sydney, scoprire le riserve naturali dove vivono elefanti e rinoceronti, oppure di fare il bagno nelle acque cristalline di Mauritius e Réunion.