Come leggere le bollette? Gli aspetti a cui prestare attenzione 

Quando riceviamo le bollette, pensiamo ovviamente a pagarle. Ma molti di noi si sono mai soffermati a leggere davvero le bollette? In realtà, comprendere le spese e i dati presenti nelle bollette ci permette di avere un quadro chiaro delle nostre finanze e di evitare di spendere denaro in modo superfluo. Una lettura attenta consente anche di individuare eventuali errori o discrepanze.

Ci sono poi una serie di aspetti che non sempre si comprendono appieno: per esempio, sappiamo che i costi dell’energia elettrica non dipendono solo dai consumi, ma anche del prezzo del Pun oggi, giorno per giorno. Vogliamo dare così una breve ma efficace panoramica utile.

Le informazioni presenti nella bolletta

Le bollette seguono generalmente un formato e una struttura simili, anche se possono variare leggermente a seconda del fornitore. Naturalmente, sono sempre presenti alcuni dati, come le informazioni del fornitore del servizio e del cliente. Tra i dati immancabili ovviamente troviamo il numero cliente, il codice POD dell’utenza elettrica e il codice fiscale.

Non mancano il periodo a cui si riferisce la bolletta, l’importo totale delle spese da pagare e i metodi di pagamento disponibili, così come le istruzioni su come effettuare il pagamento. Prestiamo sempre la massima attenzione all’importo totale della spesa e alla relativa data di scadenza.

Cosa analizzare in bolletta?

Una parte importante della lettura delle bollette è la capacità di leggere e interpretare le spese dettagliate, che forniscono informazioni specifiche su cosa stiamo pagando (e quanto) per ogni voce.

C’è anche da dire – ed è capitato – che possono contenere errori o discrepanze che potrebbero costarci molti soldi. Dobbiamo assolutamente prestare attenzione alle cosiddette “voci di spesa”.

Ce ne sono diverse nelle bollette: la spesa per energia o gas; la spesa per il trasporto o la gestione del contatore; l’iva e le accise; gli oneri di sistema; l’abbonamento al canone Rai.

Come gestire le proprie bollette?

Le bollette fanno paura a molti: per questo motivo, possiamo creare un sistema di archiviazione per tenere traccia di tutti i documenti. Utilizziamo delle comode cartelline, o magari optiamo per la tecnologia, sfruttando i moderni file digitali. Possiamo poi suddividere ulteriormente il tutto in base al periodo di fatturazione o alla tipologia di bolletta (gas, luce, telefono).

Può capitare di “dimenticare” una bolletta? Sì, purtroppo sì: in questo caso cerchiamo di impostare un promemoria per le date di scadenza, così da evitare eventuali ritardi e spese aggiuntive. Con la tecnologia, è di certo tutto più semplice, dal momento in cui basta inserire un alert nel cellulare o nel PC.

Uno dei modi più efficaci per evitare di pagare le bollette in ritardo è scegliere di automatizzare i pagamenti: se possibile, con l’attivazione di questo sistema, non dobbiamo più impostare eventuali promemoria.

Vogliamo dare un ultimo suggerimento in merito, ovvero quello di monitorare e tenere traccia delle spese, così da poter confrontare le bollette e individuare eventuali errori o discrepanze, o magari aumenti. Proprio gli aumenti possono avere un peso sul budget di ogni famiglia, pertanto è estremamente importante prendersi il proprio tempo per una corretta gestione finanziaria casalinga.