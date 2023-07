Usa2024. Obama torna in campo per sostenere la rielezione di Biden

L’ex presidente Barack Obama riscende in campo per sostenere la rielezione di Joe Biden. L’obiettivo di Obama è intercettare il voto dei giovani elettori che non vedono bene la ricandidatura al 2024 di Biden. Per i giovani americani, infatti, Biden è “vecchio”. In lui non vedono qualcuno in grado di rappresentarli e farsi carico delle loro battaglie per il futuro. Nel presidente vedono una vecchia generazione al potere che riesce a interpretare il mondo solo sotto la lente del passato, soffocando i nuovi leader.

L’ultimo sondaggio di Nbc indica che il 68% degli elettori è preoccupato per il suo stato di salute, con una quota del 55% che si dichiara molto preoccupata. Timori che si riflettono anche sulla raccolta fondi, con i finanziatori democratici scettici ad impegnarsi nei confronti del presidente più anziano della storia americana. Biden ha 80 anni e, alla fine di un suo ipotetico secondo mandato, ne avrebbe 86.

Pertanto Biden si affida ad Obama, l’ex presidente che continua a ispirare e che molti sognano come numero due al posto di Kamala Harris. Dopo anni di basso profilo, Obama è sceso in campo prendendo per mano la campagna del presidente. La presenza dell’ex presidente potrebbe aiutare anche l’immagine di Harris, considerata una zavorra alla campagna per il 2024.

Ma nell’altro campo Donald Trump spopola nei sondaggi e sembra avere la nomination in tasca. I suoi rivali non riescono a far breccia nel cuore del popolo dell’ex presidente pur promuovendo politiche ancora più radicali del tycoon.