Gemonio. Giuseppina Caliandro investita e uccisa: caccia al pirata

Giuseppina Caliandro, 41 anni, è stata investita e uccisa da un’auto pirata a Gemonio (Varese). L’incidente è avvenuto in via Cellina, non lontano dall’abitazione di Giuseppina Caliandro. Il conducente dell’auto che ha investito la donna non si è fermato a prestare soccorso e ha proseguito la sua corsa investendo nella fuga un’altra auto. Caccia aperta al pirata della strada.

A lavoro i Carabinieri di Luino, coordinati dalla Procura di Varese. I militari dell’Arma stanno setacciando le immagini delle telecamere di videosorveglianza della zona e raccogliendo le testimonianze di alcuni passanti che avrebbero assistito all’incidente. Sembra che uno sia riuscito a fornire anche parte del numero di targa dell’auto pirata. Sono stati proprio i passanti a chiamare i soccorsi. Sul posto è arrivata un’ambulanza da Travedona-Monate e un’automedica in supporto, inviata dal 118. Quando i soccorritori sono arrivati Giuseppina era incosciente. La Caliando è stata trasportata in codice rosso al pronto soccorso dell’ospedale Il Circolo di Varese. Nonostante i tentativi dei medici di salvarle la vita, è deceduta dopo alcune ore.

Giuseppina Caliandro era molto conosciuta a Gemonio, dove abitava da anni in una casa del centro storico. Aveva lavorato in un bar nella piazza centrale del paese. Solare e sempre sorridente, amava molto gli animali.