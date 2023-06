“Sperare di meglio”: esce oggi il singolo d’esordio di Andrea Galderisi

Dal 30 giugno 2023 è disponibile sulle piattaforme di streaming digitale e in rotazione radiofonica “Sperare di meglio”, il primo singolo del percorso solista di Andrea Galderisi. “Sperare di meglio” è un brano dal significato semplice ma profondo, si può sempre sperare di meglio nella vita, anche quando circondati dal peggio. Sappiamo tutti che il peggio esiste, alle volte è bello fermarsi e pensare ma agire e sperare al meglio a volte è l’unica e ultima soluzione.

Spiega l’artista a proposito del brano: “Questa canzone è un inno alla speranza come dal titolo ed ha un significato fondamentale all’interno del disco che sarà personale ma può appartenere a tutti perchè ci siamo trovati tutti in situazioni negative, in situazioni di blocco, di stallo, che fosse con una persona o in una situazione di vita generale. ‘Sperare di meglio’ è la forza che la speranza ci tira fuori”.

Per il videoclip di “Sperare di meglio” è stata scelta la modalità di un lyric video con l’artista in primo piano che canta il brano a supporto del significato del brano, senza effetti speciali.

Biografia

Andrea Galderisi, compositore, cantante e chitarrista, nasce a Cremona, Italia. Scrive e canta in lingua inglese e in lingua italiana. Il genere musicale è Rock, Pop, Elettronico, Sinfonico. Fondatore dei GAM, duo sciolto nel 2023, con il quale ha pubblicato i brani “Il Modo”, “Senza Meta”, “Come nelle Vene”

Con GAM, Andrea, è stato finalista al Premio Lunezia 2022 e gioca con la Nazionale Italiana Cantanti e Play2Give.

A maggio 2023 Andrea intraprende il suo percorso solista ed esordisce con il primo singolo “Sperare di Meglio” disponibile sulle piattaforme digitali e in rotazione radiofonica dal 30 giugno 2023.