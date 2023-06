Casal di Principe. Giuseppe Turco ucciso a coltellate da un coetaneo

“Quanto è successo in Piazza villa ci lascia sgomenti, un ragazzo di 18 anni che perde la vita per mano di un altro giovane è una di quelle notizie che non vorremo mai sentire. Noi non possiamo che esprimere la nostra costernazione e la vicinanza alla comunità di Villa Literno a cui apparteneva la vittima e alla sua famiglia”. Così Renato Natale, sindaco di Casal di Principe (Caserta) dove è morto Giuseppe Turco (18 anni), colpito con almeno otto coltellate e ucciso.

In base alle prime ricostruzioni dell’accaduto, Giuseppe Turco sarebbe stato aggredito da un coetaneo al culmine di un litigio, forse per una ragazza. Dopo l’aggressione, Giuseppe è stato portato dagli amici alla clinica Pineta Grande di Castel Volturno ma nonostante i soccorsi ricevuti, per lui non c’è stato nulla da fare. Su responsabilità e dinamiche indagano i Carabinieri di Casal di Principe, con il coordinamento della Procura di Napoli Nord. Avrebbero già individuato il responsabile.

Alla base dell’omicidio ci potrebbe essere una questione legata a una ragazza. Secondo quanto emerso dalle prime testimonianze, tra Turco e il coetaneo ci sarebbe stato prima un duro scambio di battute, quindi l’aggressore avrebbe estratto il coltello colpendo più volte la vittima.