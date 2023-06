Trento. Paolo Zanolli confermato nel Consiglio Nazionale dei Giovani Imprenditori

Sì è tenuta a Trento, nell’ambito di Share It, il meeting nazionale dei giovani imprenditori di Confcommercio Imprese per l’Italia, il primo consiglio direttivo nazionale di Confcommercio Giovani per il quinquennio 2023-2028. Il Presidente Nazionale Matteo Musacci ha proposto al consiglio la nomina diretta, tramite cooptazione, di Paolo Zanolli, Presidente dei Giovani Imprenditori di Confcommercio Trentino, che è stato così riconfermato come Consigliere dopo la prima elezione del 2018.

Paolo Zanolli, laureato in Management e Consulenza aziendale presso l’Università di Economia di Trento e con un Master in Gestione e strategia d’impresa presso la Business School del Sole 24 Ore di Milano, è imprenditore nel campo dell’agrochimica e del garden (Ortal Sas e tuttoGIARDINO Ortal a Lavis), è operativo anche nel mondo del credito cooperativo essendo membro del Consiglio di Amministrazione della Cassa di Trento.

Da gennaio 2015 è presidente dei Giovani Imprenditori del Terziario di Confcommercio Trentino ed è stato Presidente del PAE, tavolo di imprenditoria giovanile della Provincia di Trento, che raggruppa tutte le associazioni di categoria economiche giovani del territorio.

«Ringrazio il Presidente Matteo Musacci – ha dichiarato Zanolli – per la nomina ed il Consiglio Nazionale per la fiducia, con grande onore continuerò a rappresentare il Trentino Alto Adige nel direttivo nazionale confrontandomi con gli altri territori e contribuendo attivamente alle iniziative e proposte nazionali a favore dell’imprenditoria giovanile».