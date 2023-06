Venerdì 30 Giugno, il Festival del Lavoro accoglie l’imprenditore Ruben Santopietro per un workshop imperdibile sull’imprenditoria ed il personal branding.

Il Festival del Lavoro, evento di riferimento nel panorama lavorativo italiano, annuncia la presenza di Ruben Santopietro come influente speaker alla 14a edizione. In qualità di giovane imprenditore di successo e CEO di Visit Italy, Santopietro si unirà ad altre figure di spicco per condividere esperienze e prospettive sul futuro del mondo del lavoro.

Organizzato dal Consiglio Nazionale dell’Ordine dei Consulenti del Lavoro, il Festival del Lavoro si svolgerà a Bologna dal 29 giugno al 1° luglio presso il prestigioso Bologna Congress Center. L’evento vedrà la partecipazione di ospiti istituzionali di alto calibro, tra cui il Presidente del Consiglio Giorgia Meloni, il Ministro del Lavoro Marina Calderone e il Ministro della Cultura Gennaro Sangiuliano. Inoltre, importanti aziende come American Express e illustri personalità del mondo sportivo come l’ex campione olimpionico Jury Chechi si uniranno al Festival, creando un contesto stimolante e ricco di opportunità.

Ruben Santopietro terrà il suo intervento alle ore 17:30 presso l’aula “Orientamento al Lavoro” del Bologna Congress Center. L’incontro, promosso da Inplace, la prima Agenzia per il lavoro 100% digitale, rappresenterà un’occasione unica per coloro che desiderano apprendere dai successi e dalle sfide affrontate da Santopietro nel suo percorso. La sua esperienza nel campo dell’imprenditoria e del personal branding sarà fonte di ispirazione per tutti coloro che desiderano costruire una carriera di successo.

Durante il Festival del Lavoro, saranno presenti numerosi dibattiti, sessioni di formazione e opportunità di networking. I partecipanti avranno l’opportunità di approfondire tematiche cruciali legate al mondo del lavoro e di acquisire conoscenze preziose per sviluppare le proprie competenze professionali.

“Essere invitato al Festival del Lavoro come ospite e condividere la mia esperienza nel campo dell’imprenditoria e del personal branding è un grande onore”, ha dichiarato Ruben Santopietro. “Spero di poter ispirare e motivare altre persone con la mia storia, creando un dialogo costruttivo sulle opportunità che il mondo del lavoro riserva ai giovani.”