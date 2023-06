Uno dei centri più interessanti e nevralgici dell’Umbria è Città della Pieve, in provincia di Perugia. In posizione centrale e strategica, a pochi passi dal confine tra Umbria e Toscana, Città della Pieve è stata per anni (ad inizio duemila) set della popolare serie tv Carabinieri, trasmessa su Canale 5. Ma Città della Pieve è soprattutto una località turistica rinomata per le sue bellezze sia paesaggistiche sia artistiche, per i capolavori che ospita come l’Adorazione dei Magi nell’Oratorio di Santa Maria dei Bianchi, Il Battesimo di Cristo della Cattedrale, La Deposizione dalla Croce del Museo civico diocesano di Santa Maria dei Servi. Al di là del richiamo turismo la sua posizione è centrale per chi viaggia tra Umbria e Toscana. Città della Pieve è un centro economico cruciale per la sua posizione e non solo grazie ad un tessuto sociale dinamico.

Il servizio di noleggio furgone a Città della Pieve copre una vasta area nevralgica dal momento che il territorio pievese si trova nell’area meridionale del Lago Trasimeno, a pochi chilometri dal confine con la Toscana, dominando il paesaggio circostante sulla Val di Chiana e sul lago. Da qui si “domina” su uno dei più estesi panorami della parte centrale dell’Italia: i colli del Trasimeno, la Val di Chiana a nord; il Monte Cimino, il Peglia ed i Monti Sibillini a sud; l’Amiata e il Cetona a ovest; la Valle del fiume Nestore e il Subasio a est.

Il noleggio furgoni Revirent con sede a Città della Pieve (PG), si trova nelle immediate vicinanze di Chiusi, Sarteano, Montepulciano, Castiglione del Lago, Piegaro e tutti gli altri Comuni sul Trasimeno. Rappresenta quindi una soluzione centrale ed ottimale per la mobilità. La sede di Revirent si trova in prossimità dei caselli A1 di Fabro e Chiusi. Grazie a tale ubicazione è molto semplice da raggiungere anche per chi ha necessità di trasportare mobili, oggetti ingombranti o merci lontano dalla zona.

Per chi ha necessità del noleggio furgone a Città della Pieve grazie ai Furgoni Revirent noleggiare è pratico e conveniente. I veicoli vengono spesso noleggiati per traslochi di appartamenti o uffici e si guidano con la patente B. Inoltre è possibile anche noleggiare a breve termine un pulmino a 9 posti.

Per chi cerca una soluzione affidabile e competitiva per spostarsi per un viaggio d’affari o per una vacanza, Revirent a Città della Pieve (PG) ha la giusta formula. Infatti presso l’agenzia di noleggio auto è disponibile una selezione variegata di veicoli di alta qualità a tariffe convenienti.

Gettonatissimo è il servizio di noleggio furgoni in quanto è semplice e conveniente prenotare e sono disponibile diverse formule di noleggio flessibili. In effetti si trovano molteplici ed interessanti soluzioni per chi deve noleggiare un furgone a Città della Pieve sia per un breve periodo sia per un progetto più lungo.