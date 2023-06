Dopo mezzo secolo in Serie B c’è di nuovo il Lecco

Uno storico ritorno in Serie B. Dopo mezzo secolo torna il Lecco. La squadra lombarda si impone 3-1 in casa contro il Foggia nella finale di ritorno dei playoff di Serie C e, anche in virtù del risultato della gara d’andata, sale di categoria. Bjarkason illude i rossoneri in avvio (4’), poi la doppietta di Lepore (34’, 87’) intervallata dal gol di Lakti (77’). La squadra di Luciano Foschi sale nella serie cadetta con il risultato complessivo di 5-2. Il Lecco si guadagna una clamorosa promozione in Serie B dopo 50 anni. Il Foggia di Delio Rossi (espulso nel finale) rimane in Serie C.