Nella notte una serie di esplosioni sono state udite nella città portuale meridionale ucraina di Odessa. Lo riportano i media locali. Le autorità militari di Odessa hanno attivato la difesa aerea in tutta la regione. Nella mattina di lunedì l’amministrazione militare regionale di Odessa ha comunicato che le truppe russe hanno lanciato quattro missili da crociera di tipo Kalibr dal Mar Nero, tutti distrutti in cielo dalle forze di difesa. Si apre così il giorno 481 della guerra in Ucraina.