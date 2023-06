Telecontrollo domiciliare – assistenza e controllo

Quando parliamo di telecontrollo domiciliare parliamo praticamente un servizio davvero importante in molte situazioni e di sicuro è un servizio innovativo, perché ci permette di poter monitorare e controllare a distanza dei sistemi elettrici ,idraulici e di sicurezza presenti in una casa potendo avere delle informazioni in tempo reale sullo stato dei sistemi e intervenire in caso di problemi per garantire una certa sicurezza.

Però questo è solo un caso di telecontrollo domiciliare, ma un altro molto più importante è quello che riguarda il supporto a persone che hanno qualche forma di disagio e vivono da sole in casa, e parliamo per esempio di persone anziane o persone con una propria forma di disabilità che comunque grazie a dei sistemi tecnologici di cui parleremo si possono sentire molto più al sicuro a casa loro.

Infatti parliamo di quelle persone che sottoscrivere un abbonamento mensile che in genere non è nemmeno così alto e quindi che molte persone si possono permettere di farsi installare dei sistemi con dei telecomandi che in caso di problemi possono premere dei pulsanti e mettersi in contatto con una centrale operativa di soccorso che può dare loro una mano da tanti punti di vista.

Teniamo presente che intanto parliamo dell’attivazione di un numero verde h24 e quindi qualsiasi ora del giorno e della notte dove ci sono degli operatori formati per dare qualsiasi tipo di supporto alla persona che sa dall’altra parte della cornetta.

Quindi in certi casi magari quella persona si mette in contatto con la centrale operativa semplicemente perché ha bisogno di parlare per qualche problema emozionale e a quel punto la persona con cui ci parla potrebbe per esempio optare per contattare dei vicini o dei parenti che si sono resi disponibili a essere contattati ove la persona in questione avesse bisogno.

Ma possiamo parlare anche di casi più gravi che riguardano magari una persona che contatta questa centrale attivando questo telecomando per qualche tipo di emergenza che può richiedere dall’operatore che sta dall’altra parte a contattare i vigili del fuoco o contattare le forze dell’ordine per dare subito un pronto soccorso.

Avere un servizio di telecontrollo domiciliare per delle persone che vogliamo bene che si trovano in difficoltà ci farà sentire più sereni.

Come dicevamo dal titolo di questa seconda parte aveva il nostro fianco questo tipo di servizio di telecontrollo domiciliare per una persona che vogliamo bene e quindi pensiamo a un genitore oppure un nonno che sta da solo di sicuro anche a noi ci farà stare più tranquilli.

Anzi sono proprio spesso i figli e i nipoti ad andare a cercare un servizio del genere,proprio perché sono preoccupati per le loro persone care e addirittura si offrono loro spesso di pagare il servizio.

Soprattutto in una grande città ci sono tante di queste realtà che offrono questo servizio e quindi ci conviene interloquire con alcune tra queste per capire non solo la differenza tra le varie tariffe, ma anche le differenze delle varie condizioni del servizio.