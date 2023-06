L’Italia di Mancini ha guardato dal divano di casa il mondiale, è partita claudicante nelle qualificazioni a Euro 2024 e ora (dopo avere perso con la Spagna) non accede alla finale di Nations League. Le Furie Rosse l’hanno battuta nei minuti finali della gara e domenica. Gli spagnoli a Rotterdam contenderanno il trofeo alla Croazia. Invece gli uomini di Mancini rimangono a Enschede per la finalina con i padroni di casa dell’Olanda. L’Italia di Mancini è una grande delusione! Sarà il caso di effettuare un cambio in panchina per dare uno scossone?