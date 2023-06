Lago di Gramolazzo: la riqualificazione servirà a favorire la presenza turistica

“La realizzazione di questo nuovo lotto di interventi, l’ottavo per l’esattezza, consentirà l’ulteriore qualificazione delle sponde del lago di Gramolazzo. Si tratta di una riqualificazione che, in definitiva, servirà a favorire la presenza turistica nel percorso ciclopedonale costruito presso lo stesso lago. Inoltre l’opera sarà strategica anche per l’intera Garfagnana e per la sua vocazione cicloturistica”. Ad affermarlo è l’assessore all’Ambiente e Territorio della Regione Toscana, Stefano Baccelli, nel commentare lo schema di accordo con il Comune di Minucciano che, una volta sottoscritto, consentirà il finanziamento straordinario di 250 mila euro per la realizzazione delle opere relative all’ottavo lotto degli interventi di riqualificazione delle sponde del lago di Gramolazzo.

Il Comune di Minucciano in provincia di Lucca, viste le opere di riqualificazione già realizzate sulle sponde del lago fin dal 2011, sette lotti per un importo complessivo di circa 1 milione 800 mila euro in gran parte coperti da finanziamenti regionali, ha chiesto alla Regione Toscana la concessione di un ulteriore contributo di 250 mila euro per completare l’ottavo lotto, richiedendo di conseguenza l’erogazione di un contributo straordinario nel corso dell’anno 2023.

La Regione ha accettato la richiesta. Il finanziamento non comporterà oneri aggiuntivi a carico del bilancio regionale. Le opere previste con l’ottavo lotto concernono la realizzazione di una nuova area di parcheggio, la realizzazione di servizi come bagni pubblici e spogliatoi per le spiagge artificiali, la realizzazione di una nuova spiaggia artificiale, la prosecuzione del percorso ciclopedonale verso la diga e la realizzazione di spazi attrezzati per il commercio ambulante.