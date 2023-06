ADL punta su Rudi Garcia: sarà il nuovo allenatore per il prossimo biennio

Si passa da nomi altisonanti a Rudi Garcia. È lui il nuovo allenatore del Napoli. Per il nuovo mister un biennale più opzione per una terza stagione. Il dopo Luciano Spalletti è affidato quindi al francese che nel nostro Paese ha allenato la Roma, dal 2013 al 2016. L’ultima esperienza di Garcia in panchina è stata in Arabia Saudita all’Al Nassr, la squadra di Cristiano Ronaldo, rapporto interrotto ad aprile.

Aurelio De Laurentiis su twitter ha dato il benvenuto al nuovo tecnico. “Ho il piacere di annunciare che, dopo averlo conosciuto e frequentato durante gli ultimi 10 giorni, il signor Rudi Garcia sarà il nuovo allenatore del Napoli. A lui il più sincero benvenuto e un grande in bocca al lupo”.

Con un tweet Rudi Garcia ha così commentato. “Che piacere sposare il progetto del Napoli. Che piacere tornare in Italia. Sono motivato e ambizioso ora come non mai per continuare a portare in alto i colori dei Campioni d’Italia”.

Nella sua carriera di allenatore dopo gli inizi nel Saint-Etienne, ha poi guidato nell’ordine Digione, Le Mans, Lilla, Roma, Marsiglia, Lione e Al-Nassr dove si è accordato per l’addio. Garcia finì nel mirino della dirigenza per il burrascoso rapporto con i giocatori, sfociato in un duro confronto all’interno dello spogliatoio che convinse i vertici ad optare per la separazione. In carriera ha vinto la Ligue 1, nel 2011, anno in cui si è aggiudicato anche la Coppa di Francia.