Vinci in festa per il passaggio della Mille Miglia: le 405 auto in gara nella storica corsa sono arrivate dal ponte Calamandrei e hanno percorso via Leonardo da Vinci, via Pietramarina; arrivate alle cosiddette “quattro madonne” hanno imboccato in via Amerini, dove c’è stata la prova a cronometro fino al ponticino di Ripalta. Poi hanno proseguito su via Calvi, via Pierino da Vinci, via Rossi, via Montalbano e via Roma. Giunte in via Giovanni XXIII, le auto si sono fermate in sosta per la timbratura della tabella di marcia prima di proseguire lungo via Lamporecchiana. Ad accogliere le auto tanti cittadini e turisti incuriositi. Per le strade della città sono state esposte macchine d’epoca. Per l’occasione è stata presente a Vinci la Fanfara militare della Marina Militare – Accademia di Livorno, che all’arrivo delle auto e al termine del passaggio della corsa ha tenuto un concerto.

“E’ stata una grande festa per tutta Vinci: la Mille Miglia si conferma una bellissima manifestazione, molto attrattiva. Tante sono state le persone presenti lungo tutto il percorso nonostante la giornata lavorativa. Dal punto di vista organizzativo non ci sono stati intoppi, quindi possiamo dire che il bilancio dell’iniziativa è più che ottimo. Vogliamo ringraziare tutti coloro che hanno partecipato all’organizzazione, dai dipendenti comunali ai volontari delle varie associazioni coinvolte, ai carabinieri e alla polizia municipale di Vinci”, dicono il sindaco Giuseppe Torchia e la vicesindaca Sara Iallorenzi.

Alla Mille Miglia 2023 partecipano gli equipaggi sul podio dell’anno scorso, Vesco- Salvinelli, Belometti-Bergomi e Turelli-Turelli, oltre a Giovanni Moceri, vincitore nel 2019, a fianco di Osvaldo Peli, Daniele Turrisi e Filippo Sole, Matteo Belotti e Ingrid Plebani, Alfredo Coppellotti e Giovanni Corazza. Matteo Marzotto è co-driver d’eccezione dell’auto a guida autonoma celebra la Mille Miglia del 1953 che fu vinta dallo zio Giannino, indimenticato pilota giunto per primo al traguardo in giacca e cravatta. Csaba dalla Zorza, Roberta Ruiu, Paola Turani, Giulia Valentina, Ludovica Frasca e Irene Saderini si alternano a bordo della Pink Car, l’auto ufficiale della 1000 Miglia Charity che sensibilizzerà il pubblico per la raccolta fondi a favore della ricerca contro i tumori femminili. Paolo Piva, Giancarlo Fisichella, Alessio Frassinetti, Jimmy Ghione e Francesca Manzini danno vita a un podcast dall’abitacolo di una Tesla iscritta alla 1000 Miglia Green. Hanno annunciato la loro presenza alla gara anche Rosa Chemical, Federica Calemme, Anthony Delon, Paul Belmondo, Cristina Parodi, Teresa Langella e Andrea Dal Corso.