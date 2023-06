Natile. Auto precipita in una scarpata: due morti e un ferito grave

È drammatico il bilancio di un incidente stradale avvenuto nel Reggino: due morti e un ferito grave. Il sinistro è avvenuto lungo la provinciale che da Bovalino conduce a Natile. Attorno alle 14.45 un’auto è precipitata in una scarpata profonda 3 metri. Nell’impatto hanno perso la vita una donna di 39 anni e il figlio di 11 anni. Gravemente ferita la figlia di 13 anni elitrasportata in ospedale. Madre e figlio sono rimasti incastrati nelle lamiere contorte dell’abitacolo.

In azione i soccorsi con le squadre dei vigili del fuoco di Bianco e Siderno che hanno proceduto ad estrarre i tre occupanti dall’auto. Il 118 intervenuto ha constatato la morte dei due e ha soccorso la tredicenne che stata trasportata all’ospedale per le ferite gravi in elisoccorso.