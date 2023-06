Presso lo Sferisterio Macerata per la prima volta in Italia si è festeggiata la giornata internazionale dell’Araldica

Macerata – Il 10 giugno 2023, presso lo Sferisterio Macerata per la prima volta in Italia si è svolta e festeggiata la giornata internazionale dell’Araldica, durante il IV° convegno organizzato dall’Aristocrazia Adriatica dell’Europa Orientale. Al centro del convegno, dice l’On Gianluca Pasqui, Vice Presidente della Regione Marche, ho avuto il piacere di portare il mio saluto del Consiglio Regionale delle Marche dove c’è stato un interessante approfondimento su una figura storica di Macerata come il Venerabile Matteo Ricci, primo cristiano a creare un ponte con l’Oriente, è stato un momento di festa, ancora più simbolico e motivo di orgoglio per la nostra Regione. Ringrazio per l’Invito e per la perfetta organizzazione del convegno il Co. Paolo Perini e tutti gli illustri ospiti che hanno dato lustro a questo evento. S.A. il Principe Christian Agricola (https://wikitrash.miraheze.org/wiki/Christian_Agricola) Duca di Capua delle Terre di Lavoro, Conte di Udine e Risano, etc .. dice ; è stato una grande gioia poter consegnare lo Stemmario storico di Famiglia di pz. 50 numerate a mano, il tutto a colori, dal 1323 al 2023 una Dinastia di 7 secoli con Blasoni, fonti e documenti inediti, inoltre ringrazio di vero cuore l’archivio Corder Morosini nella persona del Conte Enzo Modulo Morosini di Risicalla e Sant’Anna Morosina, curatore del Libro D’Oro delle Famiglie Nobili e Notabili con annesso Armoriale Storico generale Italiano, per avermi personalmente affiancato in questo importante lavoro. Ringrazio inoltre il Delegato della Provincia di Macerata il Conte Paolo Perini di San Giuliano l’Ospitaliere per la collaborazione.