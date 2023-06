Mag Stage Fest al Giardino Scotto di Pisa

Per il terzo anno consecutivo, l’associazione giovanile MAG STAGE APS si dedica all’organizzazione del Festival, che si svolgerà al Giardino Scotto di Pisa il 15,17, 18 giugno 2023 e vedrà la partecipazione da tutta Italia di band e singoli artisti per aggiudicarsi l’apertura, nel corso dell’ultima serata, al concerto di MONDO MARCIO, noto rapper e produttore discografico italiano.

L’edizione di quest’anno prevede lo svolgersi del Festival per una durata di tre giorni durante il Giugno Pisano. L’evento è organizzato in collaborazione con il Comune di Pisa.

Per le serate del Contest la giuria sarà formata da: Presidente di giuria Danilo Piludu (socio e A&R di Sliptrick Records), Cecilia Cesario (Vocal Coach), Rosario Canale (Compositore, paroliere e cantautore italiano), Giovanni Boschi (Batterista e Presidente Backstage Academy Pisa), Davide Giovannelli (Discografico Key Records), Nicola Giannotti (Speaker per RadioNostalgia), Petra Magoni (Cantante e Attrice), Frida Bollani Magoni (Pianista e Cantante), Elisabetta Branchetti (Speaker Radiofonica e Organizzatrice di Eventi).

Il 15 giugno si assisterà all’esibizione dei 12 artisti in gara per stabilire i 5 artisti che passeranno alla fase finale del Contest.

Il 17 giugno i finalisti si esibiranno per decretare il Vincitore Assoluto che si aggiudicherà l’apertura del concerto di MONDO MARCIO durante l’ultima serata del Festival. Oltre al premio assoluto del primo classificato verranno messi in palio due premi speciali: Premio Elisir White Radio offerto da Elisabetta Branchetti, che darà l’opportunità ad uno dei concorrenti di essere intervistato al suo programma; Premio per la miglior esibizione Live offerto dall’Associazione THE THING che darà l’opportunità ad uno dei concorrenti di aprire un concerto in uno dei loro locali o eventi. La serata vedrà l’esibizione di Rosario Canale e Cecilia Cesario, e a seguire RadioNostalgia Summer Tour 2023 che offrirà anche la diretta radio della serata.

Il 18 giugno il Festival si chiuderà con l’apertura del Vincitore Assoluto e il concerto del rapper e produttore discografico italiano MONDO MARCIO.

L’associazione culturale MAG STAGE APS nasce nel 2022 dall’idea di un collettivo di ragazzi con l’intento di portare la Musica Emergente a Pisa.

Avendo già alle spalle un’importante esperienza nell’organizzazione di grandi eventi, quali, Gare di Ballo internazionali e nazionali, l’associazione decide di dare vita ad un Festival nuovo nella città di Pisa. Oltre che cimentarsi nella pianificazione di eventi musicali, collabora strettamente con organizzazioni del territorio dedite alla sensibilizzazione dei giovani su tematiche quali cyberbullismo, bullismo etc.

Nel 2022 l’associazione culturale MAG STAGE APS indice la prima edizione del Festival che vede più di 250 iscrizioni da tutta Italia. Gli artisti in gara si sono esibiti sul grande palco del Giardino Scotto di Pisa davanti ad un pubblico di circa 500 persone. Il Vincitore Assoluto ha avuto la possibilità di aprire il concerto di Ariete in Piazza dei Cavalieri a Pisa riscontrando un notevole successo.