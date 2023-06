Duplice omicidio a Sant’Antimo: uccisi i cognati Luigi Cammisa e Maria Brigida Pesacane

Sant’Antimo è sotto choc per il duplice omicidio che ha insanguinato il centro del Napoletano. Le vittime sono un uomo e una donna, entrambi giovanissimi. Il corpo senza vita di Luigi Cammisa, 29 anni, è stato trovato in piazzetta Sant’Antonio, crivellato da diversi colpi d’arma da fuoco. Poco più in là, in un appartamento di via Caruso, è stato rinvenuto il cadavere di Maria Brigida Pesacane, 24 anni, anche lei colpita da colpi d’arma da fuoco. Le due vittime erano cognati.

Sul grave fatto di sangue indagano i Carabinieri della compagnia di Giugliano e del nucleo investigativo di Castello di Cisterna coordinati dal pm della Procura della Repubblica di Napoli Nord Aversa. Non si esclude alcuna pista, compresa quella passionale. Il principale sospettato, infatti, sarebbe all’interno dello stesso nucleo familiare dei due cognati.