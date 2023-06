Cervia. Djomi: esce il nuovo singolo “Gossip”

Dal 9 giugno 2023 è disponibile su tutte le piattaforme di streaming digitale e in rotazione radiofonica “Gossip” (ADA Music Italy), il nuovo singolo di Djomi. “GOSSIP”, il nuovo singolo di Djomi, è una critica sociale alla necessità di esporsi e di mostrarsi superiori soltanto perché ci si veste con abiti di una certa marca o si guida un’auto di un certo livello.

L’obiettivo principale è quello di fare riflettere strappando un sorriso, quasi come le morali inserite in una sit-com. L’altro aspetto centrale di GOSSIP è proprio il fatto che al giorno d’oggi le figure di maggior successo, dunque con un’elevata esposizione media, sono sempre sotto pressione. Le buone azioni non fanno più notizia, sembra che si aspetti soltanto di vedere che qualcuno faccia un passo falso solo per prenderlo di mira e denigrarlo.

Spiega l’artista a proposito del brano: “Ho scritto GOSSIP a maggio 2021 e per me rappresenta un ponte di collegamento tra il mio stile iniziale di scrittura, concentrato principalmente sul rap, con influenze artistiche esterne a quella realtà che mi hanno permesso di crescere ed evolvere. Il pezzo parla dell’intreccio tra chi ha la necessità di mostrarsi per sentirsi migliore e chi vive seguendo i propri valori ed ideali senza pensare a cosa si dovrebbe essere. Un invito a non avere paura di vivere secondo i propri principi. E’ un racconto ricco di simboli che a volte sfocia nella satira, che fa riflettere mentre strappa un sorriso. Io non ho mai nascosto che ho la fortuna di essere nato in una famiglia che non ha problemi economici, questo perché non ho motivo di vergognarmi di chi sono e da dove provengo, mi hanno cresciuto con valori ed umiltà, mi hanno insegnato che le cose che hanno valore nella vita sono ben altre. In questo brano si riconosce quella che spesso è la mia forma espressiva preferita: quella satira un po’ pungente che non cerca di suonare comica.”

Biografia

Domenico Giovanni Pini, in arte DJOMI, 21 anni, di Cervia, è il vincitore del Tour Music Fest 2022 (categoria rapper) e il vincitore del contest Reel Talk 2021, organizzato da Real Talk, uno dei canali YouTube più importanti della scena rap italiana.

Studente di Scienze della Comunicazione, DJOMI si è avvicinato al mondo della musica all’età di 7 anni attraverso prima lo studio del pianoforte e poi della chitarra moderna e basso.

Ha deciso di utilizzare lo pseudonimo DJOMI nato per gioco da una conversazione con la nonna.

Ha iniziato a dedicarsi alla scrittura e alla musica nel 2017, facendo il ghostwriter per un amico compagno di liceo.

Si è esibito in occasione del concerto del Primo Maggio a Roma nel 2021.

Ha all’attivo due album: “IL DIFETTO DEI PREGI” pubblicato nel 2020 e “DJOMI UNCHAINED VOL. 1” pubblicato nel 2021.

È stato tra i giovani rapper della scena romagnola scelti per animare l’ottava edizione di Under Fest, festival curato da Moder, nato per celebrare lo spirito hip hop delle origini e l’ambito rap underground con uno spazio dedicato ai talenti più giovani. In questa occasione DJOMI ha aperto il live di Davide Shorty assieme ad altri artisti.

Sta lavorando al suo terzo album. Vive tra Cervia, Bologna, Roma e Milano e si divide tra i diversi appuntamenti di lavoro, lo studio e gli amici nell’attesa dell’uscita del suo nuovo singolo e di girare l’Italia per presentarlo.

DJOMI considera l’album a cui sta lavorando il suo biglietto da visita, rispetto ai precedenti ci saranno tracce più rappate e brani più cantati, pezzi melodici che variano dall’r&b al rock ma ci sono anche la sua crescita personale e professionale, un nuovo team di lavoro e tanta voglia di cantare quello che vede, quello che pensa, quello che vive.