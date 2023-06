Lionel Messi giocherà nella Mls in America

Futuro a stelle e strisce per il campione del mondo Lionel Messi. La stella argentina non tornerà al Barcellona, né andrà in Arabia, ma giocherà nella Mls negli USA. Messi, in scadenza di contratto col Psg, avrebbe deciso di accettare la proposta dell’Inter Miami, franchigia che ha fra i suoi proprietari anche David Beckham.

Lionel Messi avrebbe voluto giocare un altro anno in Europa ma, in assenza di offerte soddisfacenti, si sarebbe trovato a decidere tra Mls o Al Hilal, preferendo alla fine la soluzione statunitense anche per ragioni familiari, come la possibilità di vivere negli USA.