Peracchini soddisfatto: il Mapei Stadium di Reggio Emilia è equamente distante dalle città da cui le squadre partono per la trasferta

In merito al cambio sede deciso della Lega Serie A per disputare lo spareggio per la permanenza nella massima serie tra Spezia e Verona al Mapei Stadium di Reggio Emilia, il sindaco della Spezia Pierluigi Peracchini dichiara quanto segue. “Il Mapei Stadium di Reggio Emilia è equamente distante dalle città da cui le squadre partono per la trasferta. La differenza di tragitto causata dalla precedente scelta di giocare a Udine non esiste più e le due tifoserie si possono muovere senza che percorrano necessariamente lo stesso tratto di strada per diversi chilometri, fatto che avrebbe potuto avvicinarle e causare possibili episodi spiacevoli legati a scontri, che già siamo abituati a vedere, e sono una pagina nera legata al calcio, uno sport che non condivide i valori violenti. Il Mapei Stadium crea delle condizioni di maggiore imparzialità per una sfida che decide la stagione di due squadre che lottano per la salvezza. Ringrazio la Lega Serie A per aver deciso il cambio di stadio, la Senatrice Stefania Pucciarelli, l’Onorevole Maria Grazia Frijia e tutte le persone che si sono fatte portatrici delle nostre richieste. Adesso i nostri aquilotti devono concentrarsi sulla partita di domenica e dare il massimo per rimanere in Serie A. Continuiamo insieme questo straordinario sogno”.