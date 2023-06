È arrivata la conferma del cambio di sede per Verona-Spezia. Com’era emerso in queste ore, la gara si giocherà alle 20.45 di domenica a Reggio Emilia. Definitivo quindi lo spostamento della partita da Udine al Mapei Stadium. La vincente dello spareggio rimarrà in Serie A, la perdente finirà in Serie B insieme alle già retrocesse Cremonese e Sampdoria.