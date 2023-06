Fabriano. Fausto Baldoni ucciso in casa dalla compagna

Dramma familiare a Frabriano dove Fausto Baldoni è stato trovato morto in casa con una ferita alla testa. Per l’omicidio è stata arrestata la compagna di 51 anni. La donna è in stato di fermo nel carcere femminile di Pesaro, dopo le prime indagini svolte dai carabinieri.

La vittima è un operaio. Fausto Baldoni, 60 anni, è stato tra le mura domestiche sabato sera in via Castelli. Il corpo senza vita è stato trovato attorno alle 20. A lanciare l’allarme, i familiari dell’uomo. Sarebbe stato colpito con un oggetto contundente alla testa, compatibile con il trauma cranico riportato dalla vittima. I sospetti sono subito ricaduti sulla compagna convivente, che è stata tratta in arresto. L’abitazione è stata posta sotto sequestro, sul corpo dell’uomo sarà effettuata l’autopsia.