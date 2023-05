Stalker – quali le condotte tipiche

Quando parliamo di stalker purtroppo parliamo di stalking che è una piaga che tutti sappiamo che purtroppo non ha età e soprattutto è un tipo di piaga molto presente nel nostro Paese e i casi di cronaca degli ultimi anni parlano chiaro.

Ed è un problema soprattutto per le donne o almeno nel 90% dei casi e purtroppo i dati di violenza contro le donne,perché poi dallo stalking si passa ai fatti nel senso negativo del termine e qualche volta può capitare anche agli uomini ma è un problema minore, anche se abbiamo visto dei casi di donne allontanate anche da casa per problemi di stalking.

E in ogni caso a prescindere se parliamo di uomini o a prescindere se parliamo di donne difendersi dallo stalking non è facile anche se nel 2009 è stato introdotto il reato di atti persecutori nel codice penale, comunque c’è stata una tendenza di crescita per questo tipo di reato e quindi è chiaro che bisognerebbe sapere come muoversi quando si è vittime di arte persecutori per mettere fine a un incubo.

E da questo punto di vista rivolgersi ad un investigatore privato può fare la differenza, perché ci rivolgiamo ad una figura professionale che potrà condurre delle indagini che saranno utili a salvaguardare la propria incolumità e saranno utili soprattutto a far valere i propri diritti in sede giudiziale.

In questo caso il compito dell’agenzia investigativa e degli investigatori privati che ci lavorano all’interno sarà quello di raccogliere prove legalmente valide con la massima riservatezza e quindi con foto o filmati o con testimonianze utili poi da portare in sede giudiziale.

Praticamente un’agenzia investigativa in questo caso quello che fa e cercate di analizzare tutti gli elementi che riguardano per esempio andare a controllare veicoli o delle persone sospette o analisi dei fattori di rischio.

Ove per caso si dovesse configurare il caso di reato di stalking E l’agenzia investigativa in questione con il consenso della persona coinvolta collabora con le autorità segnalando notizie di reato e quindi intervenendo poi con le forze di polizia.

Sono tante le cose che può fare un’agenzia investigativa per aiutare una persona che ha un problema di stalking.

Come dicevamo dal titolo di questa seconda parte sono tante le cose che può fare un’agenzia investigativa per una persona che ha un problema di stalking e quindi può pedinare sia la persona vittima di distrofia e quindi il cliente o la cliente e anche il presunto stalker.

Per caso non si conosce il profilo dello stalker perché magari fa chiamate anonime o si piazza davanti casa e lascia i biglietti grazie alle competenze specifiche e agli studenti si cercherà di restringere il cerchio dei sospetti per individuare l’identità.

Così come si potranno acquisire delle prove per quanto riguarda un materiale video-fotografico che poi sarà fondamentale per la denuncia legale e tra l’altro potrebbe essere anche un avvocato di una persona assistita che contatta un investigatore privato per le questioni di cui abbiamo parlato in questo articolo.