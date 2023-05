Lancio del ruzzolone: a Spoleto il Memorial Franco Porfiri

Le piste di Pontebari di Spoleto sono tornate ad ospitare il Memorial Franco Porfiri di lancio del ruzzolone, giunto alla seconda edizione. L’appuntamento sportivo è stato dedicato, ancora una volta, all’indimenticabile figura dell’ex presidente della locale associazione sportiva dilettantistica impegnata nella valorizzazione e nella pratica di una delle discipline riconosciute dalla Figest, la Federazione Italiana Giochi e Sport Tradizionali.

Tre le categorie in gara. Per la categoria A questo l’elenco dei vincitori: Curti Mauro, Italiani Giorgio, Patito Elvasio, Lupi Fausto. Per la categoria B sul podio Pagliaccia Sergio, Maramigi Rino, Celesti Samuele. Nella categoria C, infine, a primeggiare sono stati Tempesta Vito, Valecchi Sandro, Valecchi Carlo. Emozione e commozione alla cerimonia delle premiazioni finali cui parte Paolo Porfiri, figlio di Franco, al quale è andato l’abbraccio e il ringraziamento da parte di tutti i partecipanti al memorial.