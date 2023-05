Dal 4 giugno al 13 agosto 2023 torna, con la sua quarta edizione, ELEMENTI, la rassegna di musica contemporanea itinerante, ideata dalle associazioni MU e MAGMA nel 2020 con l’intento di ritrovare una dimensione performativa immersiva all’interno di paesaggi naturali dall’elevata potenza emozionale che caratterizzano il territorio romagnolo.

Dopo il successo delle prime tre edizioni che hanno attraversato tutta la Romagna con interventi a impatto ambientale zero basati sulle specificità naturali di ogni location, ELEMENTI inviterà ancora una volta il pubblico a scoprire una serie straordinari palcoscenici en plein air, tra Cervia, Faenza, Cesenatico e tutti i comuni dell’Unione della Bassa Romagna (Alfonsine, Bagnacavallo, Bagnara di Romagna, Conselice, Cotignola, Fusignano, Lugo, Massa Lombarda e Sant’Agata sul Santerno). Quest’anno, ELEMENTI espande il proprio format con un programma sempre più multidisciplinare: dodici spettacoli performativi distribuiti in sette giornate, due residenze d’artista che restituiranno rispettivamente una mostra di arte pubblica e un film documentario, un laboratorio di danza e arti performative e la presentazione di una guida cartacea.

Nell’ambito delle residenze d’artista, Lorenzo Mason realizzerà Sunset and Sunrise, un percorso di arte pubblica dedicato ai tramonti della Bassa Romagna, che si snoderà lungo tutti i suoi Comuni, mentre il videomaker Lorenzo Placuzzi realizzerà il film documentario Cumuli sulla vita delle civiltà salinare di Cervia.

Un secondo intervento site-specific avrà come protagonista Thomas Berra, che nel parco della Villa Orestina di Faenza realizzerà Frasche, un percorso installativo a cura di Gioele Melandri.

Le due giovani artiste Zoe Francia Lamattina e Sara Zannoni, si occuperanno invece di curare e condurre Teletrasporti Lab, tre giornate laboratoriali di danza e arti performative finalizzate a coinvolgere un target di giovani under 25.

Il calendario di eventi performativi – come sempre gratuiti – vedrà il coinvolgimento di giovani talenti emergenti e artisti affermati nel panorama internazionale.

Si parte domenica 4 giugno sullo sfondo del paesaggio “lunare” dell’aia della Salina di Cervia per una doppia esibizione: Li Yilei, artista sonora e visiva di origine cinese, presenterà Tacit, Act II, un estratto del suo nuovo progetto basato sulla pratica dell’ascolto tacito; il musicista Erwan Keravec eseguirà invece il suo progetto Urban Pipes, che mira a dimostrare l’universalità della cornamusa francese, mettendone in discussione le modalità di esecuzione tradizionali. Il live sarà preceduto dalla presentazione della guida cartacea della rassegna, disponibile gratuitamente al pubblico.

Venerdì 23 giugno, il Bosco Urbano di Conselice ospiterà una performance acustica immersiva di Francesco Toninelli e Maria Valentina Chirico, che presenteranno il loro progetto Enkidu, Ártemis: una combinazione tra poesia sonora e strumenti tradizionali e moderni, che esplora la relazione tra il suono e la natura.

Venerdì 7 luglio il meraviglioso parco di Villa Orestina di Faenza vedrà esibirsi Heith, alias del compositore e produttore milanese Daniele Guerrini, accompagnato da Leonardo Rubboli e Jacopo Battaglia, con una live performance del suo progetto sonoro, ipnotico e ritualistico. Seguirà il dj set di Carolina Martines. Nel corso della serata, nascosti nel parco della villa, sarà possibile scoprire una serie di lavori di Thomas Berra, che insieme compongono un percorso espositivo dal titolo Frasche, a cura del giovane curatore Gioele Melandri.

Venerdì 14 luglio, gli hangar dell’Aeroporto Francesco Baracca di Bagnara di Romagna – Lugo offriranno una performance unica e suggestiva. Due progetti noti a livello internazionale, CTM (Cæcilie Trier) e Puce Mary (Frederikke Hoffmeier), si esibiranno in due interventi performativi, offrendo una varietà di sonorità contemporanee elettroniche. Chiude la serata la label bergamasca Pho Bho Records: gli artisti tundra e Matteo Coffettiintratterranno il pubblico con un coinvolgente djset.

Domenica 16 luglio, presso il Parco di Levante di Cesenatico, Mengting Zhuo si esibirà in una performance site specific in acustico: l’obiettivo dell’artista cinese è creare un’esperienza poetica, silenziosa e intima in un mondo già pieno di rumore.

Domenica 30 luglio, si torna nell’aia della Salina di Cervia tra i maestosi mucchi di sale che faranno da sfondo al live di Perila, una giovane artista russa con base a Berlino, considerata internazionalmente una delle figure emergenti di spicco della scena sonora sperimentale contemporanea, che proporrà un intervento site specific: un live ibrido composto da suoni e linguaggi del corpo.

Per l’ultimo evento della rassegna, domenica 13 agosto, ci si immergerà nella natura di Alfonsine, presso la Casa del Diavolo e dell’Agnese, per assistere alla performance live a cura del progetto artistico londinese Japan Blues Meets The Dengie Hundred, seguita dai dj set dei due progetti singoli: Japan Blues, famoso per la sua collezione di musica jazz/funk nipponica e The Dengie Hundred. Tra gli ospiti, anche aka.Zato, dj selector di Bristol e fondatore del progetto Inis.eto, e il duo eclettico bergamasco Twoonky che si esibirà in un live.

La terza edizione di ELEMENTI è realizzata in collaborazione con il Comune di Cervia e il Parco della Salina di Cervia, l’Unione dei Comuni della Bassa Romagna (Alfonsine, Bagnacavallo, Bagnara di Romagna, Conselice, Cotignola, Fusignano, Lugo, Massa Lombarda e Sant’Agata sul Santerno), l’Unione della Romagna Faentina, il Comune di Cesenatico e il Comune di Faenza.

Ingresso gratuito

MAGMA nasce nel 2014, ponendosi l’obiettivo di coinvolgere e sensibilizzare la cittadinanza nei confronti delle arti, della creatività e del proprio territorio, l’Emilia-Romagna. Dal 2015, grazie ai fondatori Alex Montanaro ed Enrico Minguzzi, organizza eventi in cui convergono diverse discipline artistiche, arti visive, musica e performance, offrendo ai partecipanti la possibilità di spaziare oltre il proprio campo d’interesse, all’interno di luoghi naturali, urbani ed extraurbani dimenticati e architetture in disuso, valorizzati nella loro grande carica emozionale e nell’indiscutibile valore storico. Ha organizzato e curato diversi eventi culturali, come il festival Modulo Fest, e le mostre collettive Non Giudicare a cura di Viola Emaldi (2020) e Il rituale del serpente a cura di Viola Emaldi e Valentina Rossi (2021) all’interno dell’ex convento di San Francesco di Bagnacavallo.

MU è un’organizzazione indipendente e un collettivo dedito al suono e alle pratiche spaziali, nato nel 2016 dalla sinergia tra i fondatori Enrico Malatesta, Giovanni Lami e Glauco Salvo. Agisce in collaborazione con artisti, ricercatori italiani ed internazionali, attraverso l’ideazione e la presentazione di attività, concerti, performance, ascolti guidati e iniziative volte alla sperimentazione in ambiti quali musica, sound art, ecologia e pedagogia. L’intento di MU è produrre un riflesso socioculturale aperto, vitale e sostenibile, favorendo la circuitazione di pratiche e poetiche liminali; promuovendo l’ascolto come azione attiva e veicolo di relazione agli spazi, agli individui e agli strumenti.

Programma

4 giugno, ore 19 |Aia della Salina, Via Salara Provinciale 6, Cervia

Presentazione della guida cartacea di ELEMENTI

Live: Li Yilei

Live: Erwan Keravec

23 giugno, ore 19 | Bosco Urbano, Via Risorgimento 10, Conselice

Live: Enkidu, Ártemis (Francesco Toninelli e Maria Valentina Chirico)

7 luglio, 20 | Villa Orestina, Via Castel Raniero 32, Faenza

Live: Heith

Djset: Carolina Martines

14 luglio, ore 20 | Aeroporto F. Baracca, Via Ripe di Bagnara 4, Bagnara-Lugo

Live: CTM (Cæcilie Trier)

Live: Puce Mary (Frederikke Hoffmeier)

Djset: Pho Bho Records

16 luglio, 19 | Parco di Levante, Viale dei Mille, Cesenatico

Live: Mengting Zhuo

30 luglio, 19 | Aia della Salina, Via Salara Provinciale 6, Cervia

Live: Perila

13 agosto, 18 | Casa del Diavolo e dell’Agnese, Via Destra Senio 88, Alfonsine

Live: Japan Blues Meets The Dengie Hundred

Djset: Japan Blues

Djset: The Dengie Hundred

Djset: aka.Zato

Live: Twoonky