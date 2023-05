Domenica di sangue sul raccordo autostradale Perugia Bettolle della A1: morti tre giovanissimi a Magione

Tre giovanissime vite spezzate sul raccordo all’altezza di Magione, alle porte di Perugia. Tre ragazzi sono morti in un incidente stradale sul raccordo autostradale Perugia Bettolle dell’A1, a Magione in località Torricella. I tre giovani deceduti viaggiavano, insieme ad una quarta persona, a bordo dell’auto coinvolta nell’impatto. Sul posto in azione i vigili del fuoco intervenuti attorno alle 6 di domenica mattina.

Al momento non sarebbero stati identificati i tre giovani morti nell’auto finita fuori strada a Torricella di Magione sulla carreggiata verso Perugia del raccordo autostradale. In base ad una prima ipotesi, il conducente della vettura potrebbe essere di origini straniere. Un quarto giovane in auto è stato trasportato in ospedale e le sue condizioni sarebbero piuttosto gravi.

L’incidente è avvenuto su una semi curva della corsia d’accesso al raccordo, a ridosso della carreggiata del Perugia-Bettolle. L’auto ha divelto una parte del guardrail finendo nel terreno sottostante tra una fitta vegetazione.