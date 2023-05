Coperture Tettoie in legno – dimensioni e stili

Andrò a vedere vantaggi che ci possono essere con le coperture tettoie in legno perché sono veramente tanti e sono tutti legati alle caratteristiche del materiale in questione e cioè del legno che risulta essere naturale.

Sarà molto importante riflettere sulla totalità di questi vantaggi perché solo così si comprenderà quanto può essere utile costruire una copertura con il legno. Vogliamo partire parlando del costo, visto che spesso si sente affermare che costruire un tetto in legno è una cosa molto costosa.

Però questo ragionamento non tiene conto dei vantaggi che si possono avere proprio in senso economico perché solo così si può capire se fare questa scelta oppure no.

Innanzitutto ricordiamo che un tetto in legno può durare circa da 10 ai 30 anni sempre però ovviamente con la corretta manutenzione ordinaria: quindi parliamo di un tempo superiore rispetto ai tetti prodotti con altri materiali.

Inoltre il legno ha delle proprietà che lo rendono un isolante veramente ottimo non solo per quanto riguarda la dispersione del calore come il cemento e altri simili, anche se comunque non bisogna sottovalutare questo aspetto.

Ma anche per il fatto che il legno è un ottimo regolatore di umidità, cosa che comporterà al fatto di spendere meno soldi tutti e quattro le stagioni, quando si tratta di gestire la temperatura e l’abitazione nel senso che nei mesi caldi non ci sarà,grazie a questo tetto l’effetto cappa, e quindi si sentirà meno afa in casa, ma al contrario d’inverno si eviterà l’umido e di conseguenza il freddo.

Questi sono due ottimi vantaggi perché ci permetteranno di risparmiare con le bollette di ottimizzare l’investimento che abbiamo fatto:questa è una cosa che magari non avevamo nemmeno considerato perché eravamo condizionati dai pregiudizi relativi ai costi sulle coperture dei tetti in legno.

Vantaggi e strutturali per chi sceglie questa soluzione

Chi sceglie la copertura dei tetti in legno avrà dei vantaggi anche dal punto di vista strutturale perché parliamo di una copertura leggera rispetto agli altri materiali: ed ecco perché che si ritrova a dover ristrutturare una casa molto vecchia potrebbe avere l’incognita su quanto peso può caricare in maniera precisa.

Questo è il motivo per il quale molti progettisti suggeriscono proprio di utilizzare il tetto in legno perché in questo modo i muri non verranno sottoposti a un lavoro extra ma avendo comunque i vantaggi che il legno può sempre dare.

Invece per quanto riguarda quelle persone che devono aggiustare quelle case, che sono con uno stile rurale, perché sono tanti rustici che ultimamente sono stati riportati alla luce possiamo parlare anche di vantaggi dal punto di vista estetico, perché comunque il legno materiale caldo e vivo che si adatta bene a tutti i vestiti di arredamento partendo dal minimal.

Parlando con un progettista di alto livello si capirà come nel momento in cui anche quando lasciamo la struttura a vista possiamo avere una copertura che rimarrà Integra e bella da vedere per molti anni: però quello che bisognerà fare è dare uno più strati di impregnante trasparente.