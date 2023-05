Finanza personale: quale ruolo gioca la formazione nella gestione dei risparmi?

Accade spesso nel corso della vita di trovarsi nella condizione di dover decidere come allocare un capitale, piccolo o grande che sia, per ricevere un’adeguata remunerazione.

Di norma l’investitore che si accinge a costruire un portafoglio, per gestire il patrimonio personale, ha davanti a sé una serie di step propedeutici alla definizione dell’asset allocation più adatta alle proprie esigenze.

Innanzitutto, bisogna stabilire la tolleranza al rischio, ovvero la reazione, da un punto di vista emotivo, alle oscillazioni delle quotazioni delle varie asset class, dopodiché è necessario individuare un orizzonte temporale in base al quale tarare degli obiettivi di rendimento realistici. Nel corso degli anni, però, mercati finanziari sempre più complessi hanno dimostrato che da soli questi accorgimenti non sono sufficienti a garantire la buona riuscita di un progetto di investimento.

L’importanza della formazione finanziaria oggi

I continui mutamenti degli scenari macro e geopolitici hanno fatto comprendere a una nutrita schiera di risparmiatori che senza una formazione finanziaria minima è difficile capire i meccanismi che regolano l’avvicendarsi dei cicli economici e il funzionamento delle differenti asset class: un deficit che non permette di avere una corretta percezione del rischio insito in ogni segmento di mercato.

Non sorprende, quindi, che negli ultimi anni è cresciuta la proposta didattica in questo specifico ambito, anzi, grazie alla forte penetrazione della tecnologia nel settore, gli strumenti a disposizione dei risparmiatori sono sempre più sofisticati: se un tempo un corso di formazione era fruibile esclusivamente in aula, oggi con il supporto di un device connesso ad Internet è possibile seguire lezioni o webinar da remoto oppure studiare oltre che su testi cartacei, su testi in formato digitale.

Il merito è da attribuire a realtà specializzate come la società di formazione finanziaria Alfio Bardolla , che offre la possibilità di accedere a un ampio ventaglio di servizi, che vanno dalla MasterClass gratuite ai percorsi di studio calibrati su vari livelli di difficoltà.

In aggiunta, gli utenti hanno la facoltà di iscriversi agli eventi live organizzati periodicamente: tale opzione prevede le convention, destinate al grande pubblico, o le sessioni individuali, proposte attraverso i canali online.

Formazione finanziaria, valutare correttamente i rischi del mercato

Con un adeguato grado di formazione i risparmiatori riescono a padroneggiare tutte quelle competenze essenziali per costruire un’allocazione di portafoglio, con una diversificazione tale da bilanciare correttamente le varie tipologie di asset, al fine di gestirne le componenti di rischio.

Allo stesso tempo, sono in grado selezionare gli strumenti più idonei all’implementazione della strategia di investimento. Per esempio, chi preferisce non acquistare direttamente i sottostanti da inserire in portafoglio può demandare l’attività di diversificazione ai soggetti che operano nell’ambito del risparmio gestito, selezionando, con le conoscenze acquisite, i prodotti meno onerosi.

Gli strumenti finanziari per costruire una strategia di investimento

Nel campo del risparmio gestito gli strumenti finanziari di riferimento sono senza ombra di dubbio i fondi comuni di investimento, tuttavia è bene evidenziare che, in aggiunta alle gestioni attive che presentano un TER (Total Expense Ratio) elevato, sono disponibili gli exchange traded fund, i quali, oltre ad essere prezzati in tempo reale, hanno commissioni di gestione decisamente più contenute.

Acquistando le quote di un fondo, è molto semplice eseguire le strategie attraverso cui ribilanciare un portafoglio: difatti, una diversificazione meno granulare rispetto a quella che si avrebbe acquistando singoli titoli per ciascuna asset class permette di disporre un numero inferiore di operazioni ogni volta si abbia la necessità di intervenire sul mercato.

Inoltre, i fondi comuni, grazie alle loro caratteristiche, risultano particolarmente funzionali nelle strategie di accumulo di capitale.